Fotiu: “türkiye, Kayıplar Konusuna Kışkırtıcı Şekilde Kulak Tıkıyor”

Lefkoşa, 12 Aralık 19 : Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, tüm uluslararası çağrılar, tüm mahkeme kararları ve tüm muhtıralara rağmen, Türkiye’nin kayıplar konusuna “kışkırtıcı bir şekilde kulak tıkadığını” ileri sürdü.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, bir etkinlikte konuşma yapan Fotiu, Türkiye’nin, sorumluluklarından kaçtığını iddia etti.

Habere göre Fotiu, Türkiye’nin “askeri arşivlerini erişime açmadığını; kayıpların taşınmasıyla ilgili net yanıtlar vermediğini ve askeri bölgeler içerisindeki kazı çalışmalarına kısıtlı şartlar altında izin verdiğini” öne sürdü.



Türkiye’nin bunları, sorumluluklarını ve suçlarını gizlemek maksadıyla yaptığını savunan Fotiu, kayıp ailelerinin acılarının ve mücadelelerinin görmezden gelindiğini iddia etti.(GE/FEZ)