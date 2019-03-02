Fotiu Kayıplar Konusunda Açıklama Yaptı

Lefkoşa, 2 Mart 19 : Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun, dün kayıplar konusunda bir açıklama yaptığı ve Kayıp Şahıslar Komitesinin önünde, 2019’da yeni kemikler tespit edildiğini teyit eden herhangi bir bilgi olmadığını söylediği belirtildi.

Haravgi gazetesi “Kayıplar Konusunda Durgunluk - Yeni Kemikler Tespit Edilmesi Konusunda Hiç Yeni Bilgi Yok” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Fotiu’nun, Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, tüm Kıbrıslı Türklere ve Rumlara bir şey biliyorlarsa söylemeleri ve sahip oldukları bilgileri korkmadan vermeleri konusunda yine çağrıda bulunduğunu iletti.

Kayıplar konusunun bir durgunluğa gitmekte olduğuna dair son yıllarda dile getirilen endişelerin ne yazık ki doğrulanmakta olduğunu ifade eden Fotiu, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarının kesintiye uğraması tehlikesi olduğuna inanıp inanmadığı sorusuna ise “Kayıp Şahıslar Komitesi programının etkisiz hale gelmesi veya Komite personeli için yapacak iş bulunmaması gibi bir tehlike var” yanıtını verdi.

Fotiu, 2018 yılında 10, 2017 yılında ise 48 kayıp kişiye ait kalıntılara kimlik tespiti yapıldığını sözlerine ekledi.

(İY/HA)