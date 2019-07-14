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Fotiu, Fileleftheros’a Demeç Verdi

Lefkoşa, 14 Temmuz 19 : Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, bugün Rum gazetelerinden Fileleftheros’ta yer alan demecinde, kayıplar konusu yanı sıra Kuzey’de yaşamını sürdüren Rumlar konusunda açıklamalarda bulundu.

Fotiu, Fileleftheros’a Demeç Verdi

Lefkoşa, 14 Temmuz 19 : Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, bugün Rum gazetelerinden Fileleftheros’ta yer alan demecinde, kayıplar konusu yanı sıra Kuzey’de yaşamını sürdüren Rumlar konusunda açıklamalarda bulundu.

14 Temmuz 2019 Pazar 10:21
Fotiu, Fileleftheros’a Demeç Verdi

Lefkoşa, 14 Temmuz 19 : Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, bugün Rum gazetelerinden Fileleftheros’ta yer alan demecinde, kayıplar konusu yanı sıra Kuzey’de yaşamını sürdüren Rumlar konusunda açıklamalarda bulundu.

Demecinde, 1974'ten sonra Karpaz'da bulunan Sipahi köyünde yaşamaya devam eden ve geçtiğimiz aylarda vefat eden Kıbrıslı Rum Savvas Liasi'nin kızı Tula Liasi’nin önümüzdeki Pazar günü gazeteyle birlikte yayımlanacak olan yazısıyla ilgili soruya da yanıt veren Fotiu, Liasi ailesinin hayatının, alınacak dersler içeren bir hikâye olduğunu öne sürdü.

Kayıplar konusunda ise, kayıplarla ilgili bilgisi olan herkesi bu bilgileri paylaşmaya çağıran Fotiu, “Türkiye’nin kayıplar konusunda işbirliği yapmadığı ve arşivlerine erişim sağlanmasına izin vermediği, dolayısıyla kayıplar konusunda özlü ilerleme yaşanmadığına” dair bilindik söylemlerini yineledi.

Fotiu, Türkiye’nin sorumluluklarının Kayıp Şahıslar Komitesi’ne katkı yapmakla sınırlı olmadığını da iddia etti.

“İki yıl önce açıkladığı mahsurların iskânı konusundaki planın nasıl gittiği” sorusuna ise, o zaman söyledikleri her şeyi hayata geçirdikleri yanıtını veren Fotiu, Kuzey Kıbrıs’ta yaşamını sürdüren ve “mahsurlar” olarak nitelendirilen Rumlar ve Maronitlerin evlerinin tamir edilmesi için bugüne kadar 750 bin Euro harcandığını ifade etti.

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Tarım ve hayvancılıkla ilgili sübvansiyonları artırdıklarını da dile getiren Fotiu, Kuzey Kıbrıs makamlarının, genç Rum çiftlerin Kuzey Kıbrıs’a yerleşmesine izin verip vermediği sorusuna ise, bugüne kadar hiçbir problem çıkmadığı yanıtını verdi.

Hedeflerinden birinin, Dipkarpaz’daki okulun güçlendirilmesi olduğunu dile getiren Fotiu, ancak çocuklu genç çiftler olmaması durumunda, bunu nasıl güçlendireceklerini sordu.

Bu yıl anaokulunda 5 yeni çocuk, 42 öğrenci ve “Kıbrıs Üniversitesi”nde öğrenim görecek 4 son sınıf öğrencisi bulunduğunu dile getiren Fotiu, “Türklerin hala daha bazı tarih, Yunan dili ve din kitaplarını yasakladıklarını” ileri sürdü.

“Türklerin her yıl kanıtlanmamış gerekçelerle öğretmenlerle ilgili olarak gönderdikleri listeleri kabul etmediklerini ve bunun sonucunda da Aralık veya Mart ayında öğretmenleri olduğunu” iddia eden Fotiu, bunun ise okulda bazı problemlere sebep olduğunu ileri sürdü.

Fotiu, geçen yıl kitapları iki yıllığına gönderdiklerini, öğretmenler içinse şu an BM’ye isimleri gönderdiklerini sözlerine ekledi.

(İY/SEL)

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