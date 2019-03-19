Fotiu Ab Diaspora Bakanları Gayrı ResmÎ Konseyi’ne Katıldı



Lefkoşa, 19 Mart 19 (.): Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun, Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen AB Diaspora Bakanları Gayrı Resmî Konseyi’nde Güney Kıbrıs’ı temsil ettiği bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre, ilk kez bütün AB üyesi ülkelerin temsil edildiği Diaspora Bakanları Gayrı Resmî Konseyi toplantısında konuşma yapan Fotiu, diasporanın bütün üye ülkeler ve AB için önemine dikkat çekerek yurtdışında yaşayanların, özellikle de diasporanın yeni neslini oluşturan gençler için dil, tarih, kültür öğrenmeleri için inisiyatif alınması gerektiğini söyledi.

AB’nin, bu konuda ortak bir Avrupa stratejisi olması için inisiyatif alması gerektiğini belirten Fotiu Konsey toplantısı kapsamında İtalya, Slovenya, Almanya diaspora bakan ve/veya sorumlularıyla ikili temaslarda bulundu ve Romanya Diaspora Bakanı Natalia-Elena Intotero ile 4-7 Nisan’da Güney Kıbrıs’ta yapılması beklenen konsey toplantısında ele alınacak konuları görüştü.

(ŞA/ŞEB)