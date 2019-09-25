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Fotiu Karpaz’daki eğitim ve yeniden yerleşmek isteyen Rumlar konusuna değindi

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, Dipkarpaz köyündeki Rum okulları ve bölgeye yeniden yerleşmek isteyen gençlere yönelik teşvikler konusunda Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’ne bilgi verdi.

Fotiu Karpaz’daki eğitim ve yeniden yerleşmek isteyen Rumlar konusuna değindi

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, Dipkarpaz köyündeki Rum okulları ve bölgeye yeniden yerleşmek isteyen gençlere yönelik teşvikler konusunda Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’ne bilgi verdi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 08:54
Fotiu Karpaz’daki eğitim ve yeniden yerleşmek isteyen Rumlar konusuna değindi

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, Dipkarpaz köyündeki Rum okulları ve bölgeye yeniden yerleşmek isteyen gençlere yönelik teşvikler konusunda Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’ne bilgi verdi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun dün Rum Meclisi Göçmenler Komitesi toplantısına katılarak, Dipkarpaz köyündeki Rum okulları ve bölgeye yerleşmek isteyen Rum gençlere yönelik teşviklere ilişkin bilgi aktardığını yazdılar.

Gazete, Fotiu’nun toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Dipkarpaz’daki Rum okullarında öğretmenlik yapacak kişilere KKTC tarafından bu yıl da engeller çıkarıldığı iddiasında bulundu.

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Fotiu, bu yıl görev alacak iki yeni öğretmen ile daha önceki yıllardan görev almakta olan bir öğretmenin KKTC tarafından reddedildiğini öne sürdü.

Diprarpaz’daki okullarda toplam 45 öğrencinin bulunduğunu ifade eden Fotiu, bölgeye yerleşmek isteyen gençlere yönelik teşviklerden de bahsetti.

Fotiu, bölgeye yeniden yerleşmek isteyen 45 yaş altı çiftlere 10 ila 15 bin Euro arasında ödenek verdiklerini belirterek hali hazırda Dipkarpaz’da ikamet eden gençlerin evlerinin tamir ve yenilenmesine katkı koymak için yeni bir planın da hazırlanmakta olduğunu vurguladı.

Bölgedeki bazı sorunların hallinin kamuoyundan uzak bir şekilde yapıldığını belirten Fotiu, buna örnek olarak “hemşire atanmasını” gösterdi.

Son Güncelleme: 25.09.2019 12:17
Anahtar Kelimeler:
Fotis FotiuKarpaz Rumlar
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