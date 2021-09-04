Fotiu: “AİHM kararı uygulanacak”

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM), kayıp kişiler listesinde bulunan daha sonra 1974 Barış Harekatı’nda öldüğü ve Rum Yönetimi unsurları tarafından gömüldüğü belirlenen Hristofis Pasia’nın ailesi tarafından yapılan başvuruyu haklı bularak Rum Yönetimi’ni tazminat ödemesi konusunda mahkum etti.

Alithia gazetesine göre, Fotiu konu hakkında yaptığı açıklamada Rum Yönetimi’nin hukuk devleti olarak AİHM’in bu kararına saygı duyduğunu ve kararı uygulayacağını söyledi.



Öte yandan Haravgi gazetesine göre Fotiu, kayıplarla ilgili kazı programı çerçevesinde Rum Yönetimi’nin kayıplarının teşhis edilmesi için, Güney Kıbrıs’ta yapılan kazılardan söz etti.



