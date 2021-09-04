banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Avcılara uyarı!
Avcılara uyarı!
Çevre Koruma Dairesi iddiaları yalanladı
İddialar asılsız!
İskele Evkaf Türk Maarif Koleji'nin açılış töreni yapıldı
İskele Evkaf TMK açıldı
Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Yeşilırmak Direnişi ve Bütünleşme Günü mesajı…
Tatar'dan Direniş Günü mesajı
banner376

Fotiu: “AİHM kararı uygulanacak”

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, kayıp akıbeti konusundaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını uygulayacağı teyidinde bulundu.

04 Eylül 2021 Cumartesi 13:00
Fotiu: “AİHM kararı uygulanacak”

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM), kayıp kişiler listesinde bulunan daha sonra 1974 Barış Harekatı’nda öldüğü ve Rum Yönetimi unsurları tarafından gömüldüğü belirlenen Hristofis Pasia’nın ailesi tarafından yapılan başvuruyu haklı bularak Rum Yönetimi’ni tazminat ödemesi konusunda mahkum etti.
Alithia gazetesine göre, Fotiu konu hakkında yaptığı açıklamada Rum Yönetimi’nin hukuk devleti olarak AİHM’in bu kararına saygı duyduğunu ve kararı uygulayacağını söyledi.  

banner341
Gazete Fotiu’nun, Hristofis Pasia’nın ailesiyle dün bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Hristofis Pasia’nın mücadelesinden dolayı hükümetin, kendisinin duyduğu minnettarlığı (Pasia’nın) ailesine ilettiğini yazdı.
Öte yandan Haravgi gazetesine göre Fotiu, kayıplarla ilgili kazı programı çerçevesinde Rum Yönetimi’nin kayıplarının teşhis edilmesi için,  Güney Kıbrıs’ta yapılan kazılardan söz etti. 


 

banner360
Son Güncelleme: 04.09.2021 13:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta 4 can kaybı, 238 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 4 can kaybı, 238 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta enflasyonda büyük artış
Güney Kıbrıs’ta enflasyonda büyük artış
Güney Kıbrıs’ta 3’üncü doz aşılama bugün itibarıyla başlıyor
Güney Kıbrıs’ta 3’üncü doz aşılama bugün itibarıyla başlıyor
Μeryem Ana’dan koronavirüsü göndermesini istemiş!
Μeryem Ana’dan koronavirüsü göndermesini istemiş!
Güney Kıbrıs’ta Covid-19’dan 1 can kaybı, 235 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta Covid-19’dan 1 can kaybı, 235 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 4 yeni can kaybı, 256 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 4 yeni can kaybı, 256 yeni vaka
Güney Kıbrıs da petrol konusunda alarmda
Güney Kıbrıs da petrol konusunda alarmda
AİHM, Rum hükümetini tazminat ödemeye mahkum etti
AİHM, Rum hükümetini tazminat ödemeye mahkum etti
Pilidu: Sondajlar Kasım sonu-Aralık başı başlıyor
Pilidu: Sondajlar Kasım sonu-Aralık başı başlıyor
Anastasiadis müzakere grubunu bilgilendirdi
Anastasiadis müzakere grubunu bilgilendirdi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim