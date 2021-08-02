Fotiu 1974'te ölenler için düzenlenen anma töreninde konuştu

Fileleftheros’a göre 1974’te ölenler için düzenlenen bir anma töreninde konuşan Fotiu, kayıplar dramının artık sona ermesi gerektiğini belirterek “Türkiye’nin sorumluluğunun çok büyük olduğunu” iddia etti.

Fotiu, “47 yıl sonra 800 Kıbrıslı Rum ve Yunan kardeşimiz halen kayıp şahıslar listesinde olamaz” dedi. Yakınlarının, kayıp şahısların akıbetlerinin derhal belirlenmesini istediğini söyleyen Fotiu, “Türkiye’ye uluslararası toplum aracılığıyla daha büyük baskı uygulayarak, istisnasız bütün kayıpların akıbetlerinin belirlenmesi için gereken her şeyi yapıyoruz” ifadesini kullandı.