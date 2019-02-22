Fır Hizmetlerinin Özel Devlet Şirketine Devredilmesi İçin Yasa Tasarısı...

Lefkoşa, 22 Şubat 19 : “Lefkoşa FIR Hattı”ndaki sivil havacılık hizmetlerinin “özel devlet şirketine” devredilmesiyle ilgili yasa tasarısının, Rum Meclisi’ne sunulduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, yasa tasarısında iki değişiklik yapıldığını ve bunlardan birinin, sivil havacılık çalışanlarının talebi olan, sivil havacılık şirketinin herhangi bir sebeple iflas etmesi durumunda, çalışanların aynı baremle başka bir birimde çalışmalarını sağlayacak düzenleme olduğunu yazdı.

Gazete, bir diğer değişikliğin ise, kurulacak özel şirketin iflas etmesi halinde, devletin bu hizmetleri aralıksız şekilde sağlamaya devam etme sorumluluğu üstlenmesi olduğunu kaydetti.

Haberde, ilgili yasa tasarısında bir dizi değişiklik daha yapılmasının beklendiği ve oylamanın bu değişikliklerden sonra yapılacağı belirtildi.

(GE/SEL)