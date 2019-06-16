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Filipinler'de kaçırılan Limasol sakini milyoner Çinli iş insanı

Filipinler'de kaçırılan Limasol sakini milyoner Çinli iş insanı

16 Haziran 2019 Pazar 09:45
Filipinler'de kaçırılan Limasol sakini milyoner Çinli iş insanı

Limasol sakini milyoner Çinli iş insanının, fidye talebiyle  Filipinlerde kaçırıldığı ve fidyenin ödenmesinin ardından daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi. 

Alithia gazetesi, Limasol polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığını ve olayla ilgisi olduğunu düşündüğü bir kişiyi aradığını yazdı.

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Gazete polisten elde ettiği bilgilere dayanarak, Çinli iş insanının, geçtiğimiz Cuma günü iş seyahati için Filipinlere gittiğini ve daha sonra buraya vardığı yönünde ailesine bilgi verdiğini belirtti. 

Gazete aynı zaman dilimi içerisinde ise Filipinli bir kişinin, Çinli iş insanının Limasol’daki evini ziyarete giderek eşine, kocasının kaçırıldığını ve faillerin, kocasının serbest bırakılması için  para istediğini söylediğini yazdı.

Habere göre uzlaşmanın ardından faillere az miktar bir para verilirken, daha sonra  Çinli iş insanı serbest bırakıldığı ve yarın Ada’ya döneceği şeklinde ailesine bilgi verdi. 

Polis, muhtemelen kimlik bilgilerini doğru vermeyen Filipinli bir adamı arıyor. 

 

Son Güncelleme: 16.06.2019 14:21
Anahtar Kelimeler:
Limasol Sakini Milyoner çinli
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