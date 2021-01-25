Filaktu bugün KKTC’ye 1170 doz aşı teslim edeceklerini açıkladı

Haravgi’nin haberine göre Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada 1170 doz aşının daha önce teslim edilen 1080 doz aşıya ek olduğunu söyleyen Filaktu, KKTC’deki aşılama programının tamamlanmasından ve Kıbrıslı Türklerin Pfizer aşısını kullanma konusunda eğitilmesinden sonra ilk parti aşının geçen pazartesi günü verildiğini de söyledi.

Aynı gazete pandeminin başından beri Güney Kıbrıs’ta saptanan yeni tip koronavirüs vakası sayısının 30 bin barajını aşarak 30 bin 17’ye ulaştığı bilgisini verdi.

Habere göre gün yapılan 7 bin 440 testten 130’u pozitif çıktı. Ayrıca 3 koronavirüs hastasının hayatını kaybettiği ve toplam can kayıplarının 186’ya yükseldiği kaydedildi. Koronavirüs tedavisi gören hasta sayısının 173, bunlardan 55’inin durumunun ciddi ve 30’unun da entübe olduğu haber verildi.