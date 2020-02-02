Federasyon kağıttan kule gibi yıkılır benzetmesi

Fileleftheros analiz-haberinde, Rum halkının, Annan Planı’nın sunulmasıyla ne olduğunu tamamen anladığı ve 2004’te büyük çoğunlukla reddettiği iki bölgeli, iki toplumlu federasyonun, aslında iki eşit etnik devletçikten ve bunların üzerinde iki toplumdan ortak karar almaları gereken yetkililerin yer aldığı bir merkezî ortaklık olan federal hükümetinden ibaret olduğunu yazdı.

“Ancak böyle bir yapı kâğıttan kule gibi yıkılacak çünkü ortak federal hükümet, Kıbrıs’ın iki etnik toplumunun stratejik istikametlerindeki ciddi ayrılıklar nedeniyle ortak karar alamayacak. Nihayetinde özerk işleyecek iki etnik devletçik kalacak. Bu da özde, artık de jure taksim olacak. Kıbrıs Cumhuriyeti bu eşitlemede iç Helen devletçiğine indirgenecek. Böyle bir ‘çözüm’ dağılacak ve çökecek” denilen haberde, yüzde 50 hisseli ticari şirketlerde de aynı şeyin geçerli olduğu belirtildi.

Haberde, BM Genel Sekreteri Guterres’in 2019’da, Berlin üçlü görüşmesi çerçevesinde açıkladığı üzere görüşülmekte olan çözümün a) Kıbrıs Cumhuriyeti’nin BM ve AB üyesi, uluslararasında tanınmış bir devlet olmaktan, iç Rum devletçiğine indirgenmesini, b) KKTC’nin yasal ve eşit Türk devletçiği olarak meşruiyet kazanmasını, c) Birleşiku adıyla yeni bir ortaklık kurulmasını, d) merkezî federal hükümetin kararlarını ortaklaşa almasını öngördüğüne işaret edildi.

İki bölgeli iki toplumlu federasyonun Rum halkı için “siyasi intihar olacağı” da savunulan haberde, şu ifadelere de yer verildi:

“Tek bir seçeneğimiz var, o da Kıbrıs Cumhuriyeti’nin idamesidir. Kıbrıs sorununda artık şu net siyasi pozisyonlarımız olmalı: İki bölgeli iki toplumlu federasyondan vazgeçme, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin varlığını ilanihaye güçlendirme, Yunanistan’ın sürekli desteği ile savunmamızı ciddi şekilde güçlendirme, bizimle aynı çıkarları bulunan Fransa ve İsrail gibi güçlü dost ülkelerle enerji, askeri ve savunma ittifakları kurmak.”