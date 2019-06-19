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Fatih Sondaj Gemisinin Sorunlarla Karşı Karşıya Kaldığı İddiası

Lefkoşa, 19 Haziran 19 : Türkiye’nin, bir yandan Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki sondajı ileriye götürdüğü, diğer yandan ise en önemli uluslararası uzmanların ayrılması nedeniyle teknik sorunlar yaşadığı iddia edildi. 

Fatih Sondaj Gemisinin Sorunlarla Karşı Karşıya Kaldığı İddiası

Lefkoşa, 19 Haziran 19 : Türkiye’nin, bir yandan Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki sondajı ileriye götürdüğü, diğer yandan ise en önemli uluslararası uzmanların ayrılması nedeniyle teknik sorunlar yaşadığı iddia edildi. 

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:27
Fatih Sondaj Gemisinin Sorunlarla Karşı Karşıya Kaldığı İddiası

Lefkoşa, 19 Haziran 19 : Türkiye’nin, bir yandan Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki sondajı ileriye götürdüğü, diğer yandan ise en önemli uluslararası uzmanların ayrılması nedeniyle teknik sorunlar yaşadığı iddia edildi. 
Fileleftheros gazetesi “Fatih Zorluklarla Karşılaşarak” başlıklı haberinde, elde ettiğini iddia ettiği bilgilere dayanarak, Antalya’daki sondaja ve de Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki “yasa dışı sondajın“ ilk aşamalarına katılan üç uluslararası şirketten biri olan Baker Hughes’in,  TPAO ile yaptığı anlaşmada öngörülmeyen  yasa dışı faaliyetlere atıfta bulunarak, son günlerde ayrıldığını ileri sürdü.
Bahse konu şirketin, tam anlamıyla sondaja ilişkin olarak  uzman teknik desteğe sahip olduğunu   yazan gazete, sondaj için taşeronluk hizmeti sunan başka yabancı bir şirketin de  birkaç gün önce ayrıldığını savundu.
Gazete, TPAO ve “Fatih “ile işbirliği içerisinde olan iki yabancı şirketin bulunduğunu, bunlardan bir tanesinin “iflas” sürecinde olan “Weatherford International” olduğunu, bir diğerinin ise Türkiye’deki yan şirketi aracılığıyla faaliyet gösteren bir şirket olduğunu  belirtti. 
TC ENERJİ BAKANI FATİH DÖNMEZ’İN AÇIKLAMALARI 

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Rum basını, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin olarak yapmış olduğu “ ikinci gemimiz de hazırlanmak üzere, Yavuz sondaj gemimizi perşembe günü uğurlayacağız" açıklamasına geniş yer verdi. 
Alithia gazetesi, haberi “Türkiye’den Sondaja Başladığına Dair İlk Teyit-Zaten 3 Bin Metre Derindeyiz” başlığıyla aktardı. 
Haravgi gazetesi ise haberi “Fatih Dönmez: Fatih’in Sondajı 3 Bin Metrede” başlığıyla aktarırken Fileleftheros gazetesi “Tırmanmalı Yanıt” şeklinde haberi yansıttı.
(FK/ÖK) 
 

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