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Fatih Dönmez’in Açıklamaları Ve Yavuz’un Sondaja Başlaması Konusu

Lefkoşa, 7 Ağustos 19 (.): Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in, liderlerin Cuma günü yapacakları görüşme öncesinde, dün KKTC’ye yaptığı ziyaret ve açıklamaları bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Fatih Dönmez’in Açıklamaları Ve Yavuz’un Sondaja Başlaması Konusu

Lefkoşa, 7 Ağustos 19 (.): Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in, liderlerin Cuma günü yapacakları görüşme öncesinde, dün KKTC’ye yaptığı ziyaret ve açıklamaları bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 08:47
Fatih Dönmez’in Açıklamaları Ve Yavuz’un Sondaja Başlaması Konusu

Lefkoşa, 7 Ağustos 19 (.): Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in, liderlerin Cuma günü yapacakları görüşme öncesinde, dün KKTC’ye yaptığı ziyaret ve açıklamaları bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Dönmez’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın enerji konularıyla ilgili ortak bir komite kurulmasına dair önerisine tam destek verdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, haberine “Ankara Akıncı’nın Önerisini Destekliyor- Ankara ve Kıbrıs Türk Lideri Anastasiadis’le Görüşmesi Öncesi Ortak Dilde Konuşuyor- Doğal Gaz Barış Unsuru” başlıklarıyla yer verdi.

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Alithia gazetesi ise “Yavuz da Sondaja Başladı” başlıklı haberinde, Türkiye’de yayımlanan “Sabah” gazetesinin Karpaz açıklarında bulunan Yavuz sondaj gemisinin halihazırda üç hafta sürecek sondaja başladığına dair bilgiler yayımladığı bir zamanda, dün Kuzey Kıbrıs’ta bulunan Türkiye Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşmesinin ardından, yerinde teftiş etmek için Yavuz sondaj gemisine gideceğini söylediğini iletti.

Haravgi ise habere “Dönmez’den Yavuz’a Ziyaret” başlığıyla yer verdi.

(İY/GÜL)

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