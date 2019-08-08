Fatih Dönmez’in Açıklamaları Rum Basınında

Lefkoşa, 8 Ağustos 19 (.): Başbakan Ersin Tatar ile birlikte helikopterle Karpaz açıklarında sondaj çalışması yapan Yavuz sondaj gemisine giden Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in gemide yaptığı açıklamalar Rum basınında da yer buldu.
Gazeteler haberlerini şu başlıklarla aktardı:
Fileleftheros “Dönmez Yavuz’un Karpaz Açıklarındaki Sondajının Bin 710 Metre Derinde Olduğunu Söylüyor… Türk Sondaj Gemisinin Programı İki Buçuk Aylık… Doğal Gaz Türkiye’nin Meselesi… Kıbrıslı Türkleri Savunacaklar”
Politis “Gaz Varsa Bulacağız”
Haravgi “Yavuz Bin 710 Metrede”
(ŞA/HA)