Fatih Dönmez’in Açıklamaları Rum Basınında

Lefkoşa, 8 Ağustos 19 (.): Başbakan Ersin Tatar ile birlikte helikopterle Karpaz açıklarında sondaj çalışması yapan Yavuz sondaj gemisine giden Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in gemide yaptığı açıklamalar Rum basınında da yer buldu.