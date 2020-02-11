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Fatih Türk sularında

Fatih sondaj gemisinin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nin (MEB) dışına gönderildiği bildirildi.

Fatih Türk sularında

Fatih sondaj gemisinin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nin (MEB) dışına gönderildiği bildirildi.

11 Şubat 2020 Salı 09:19
Fatih Türk sularında

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Fileleftheros gazetesi “Fatih Türk Sularında” başlığıyla aktardığı haberinde, Türkiye’nin dün yayımladığı NAVTEX’te, Fatih sondaj gemisinin 10 Şubat-10 Nisan tarihleri arasında Mersin Körfezi açıklarında, Dipkarpaz’ın da 35 deniz mili uzağında sondaj çalışması yapacağının kaydedildiğini yazdı.

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Son Güncelleme: 11.02.2020 12:50
Anahtar Kelimeler:
Fatih Sondaj Gemisi
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