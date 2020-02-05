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Fannon: “amerikan Şirketleri Faaliyetlerini Genişletmeyi Hedefliyor, Bu Doğal Gaz Varlığına Dair Mesajdır”

Lefkoşa, 5 Şubat 20 (.): ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji konularından sorumlu müsteşarı Francis Fannon halen bölgede faaliyet gösteren Amerikan şirketlerinin faaliyetlerini genişletmeyi hedeflediklerini, bunun da Doğu Akdeniz’in doğal gaz varlığına dair mesaj olduğunu söyledi.

Fannon: “amerikan Şirketleri Faaliyetlerini Genişletmeyi Hedefliyor, Bu Doğal Gaz Varlığına Dair Mesajdır”

Lefkoşa, 5 Şubat 20 (.): ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji konularından sorumlu müsteşarı Francis Fannon halen bölgede faaliyet gösteren Amerikan şirketlerinin faaliyetlerini genişletmeyi hedeflediklerini, bunun da Doğu Akdeniz’in doğal gaz varlığına dair mesaj olduğunu söyledi.

05 Şubat 2020 Çarşamba 12:00
Fannon: “amerikan Şirketleri Faaliyetlerini Genişletmeyi Hedefliyor, Bu Doğal Gaz Varlığına Dair Mesajdır”

Lefkoşa, 5 Şubat 20 (.): ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji konularından sorumlu müsteşarı Francis Fannon halen bölgede faaliyet gösteren Amerikan şirketlerinin faaliyetlerini genişletmeyi hedeflediklerini, bunun da Doğu Akdeniz’in doğal gaz varlığına dair mesaj olduğunu söyledi.

Rum radyosuna göre Fannon “bütün taraflara, bölgede daha da istikrarsızlığa sebep olacak meydan okuma faaliyetlerinde bulunmama” çağrısı yaptı, “doğal gazdan elde edilecek gelir, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü çerçevesinde iki tolumun faydasına kullanılacak” dedi.

Dün akşam gittiği Güney Kıbrıs’ta temaslarını sürdüren Fannon, bu açıklamaları Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD’nin ilk enerji planlamaları çalışma grubu toplantısı çerçevesinde yaptı. Fannon ABD’nin Rum yönetiminin “Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki haklarını desteklediğini” de söyledi

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Fannon bölgede doğal gaz olup olmadığına dair soruya karşılık, “Halen faaliyette olan Amerikan şirketleri faaliyetlerini genişletmeyi hedefliyor, bu mesajı verir” ifadesini kullandı. 

Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının geliştirilmesi konusunda Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD’den oluşan 3+1 oluşumunun önemine işaret eden Fannon, “Enerji, iş birliği için katalizördür ve Birleşik Devletler, üst düzeydeki taahhütlerine bağlıdır” dedi.

Francis Fannon yarın Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile bir araya gelecek, ardından Türkiye’ye, oradan da Mısır’a gidecek. Hristodulidis’in yarınki görüşmede Fannon’a Türkiye’nin sözde “Rum MEB’indeki faaliyetlerine” dair Rum tezlerini aktarması bekleniyor. 

(ŞA/GÜL)

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