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“evnomia” Tatbikatı Ada’nın Güneyinde Devam Ediyor

YUNANİSTAN GÜNEY KIBRIS’A 6 SAVAŞ UÇAĞI DAHA GÖNDERDİ, TÜRK UÇAKLARI “TACİZ ETTİ, İT DALAŞI” YAŞANDI İDDİASI

28 Ağustos 2020 Cuma 12:50
“evnomia” Tatbikatı Ada’nın Güneyinde Devam Ediyor
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YUNANİSTAN GÜNEY KIBRIS’A 6 SAVAŞ UÇAĞI DAHA GÖNDERDİ, TÜRK UÇAKLARI “TACİZ ETTİ, İT DALAŞI” YAŞANDI İDDİASI
Lefkoşa, 28 Ağustos 20 (.): Yunanistan’ın, Ada’nın güney deniz bölgesinde devam etmekte olan “Evnomia” kod isimli tatbikata katılmak üzere Güney Kıbrıs’a gönderdiği F-16 tipi 6 savaş uçağının Türk savaş uçakları tarafından “taciz edildiği” ve aralarında “it dalaşı” yaşandığı iddia edildi.
Girit’in Suda Üssü’nden havalanan 6 adet F-16’nın intikalini Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’un, Hava Kuvvetleri Komutanı Yorgos Bliumi ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Stilianos Petrakis eşliğinde Ulusal Harekât Merkezi’nden bizzat koordine ettiği bildirildi.
Fileleftheros “Sürpriz Hareket” başlığıyla aktardığı haberinde Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya’nın Ada’nın güneyinde icra etmekte olduğu “Evnomia” kod isimli ortak tatbikata katılmak üzere daha önce Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü”nde konuşlanmış 2 Yunan F-16’sı bulunduğunu hatırlattı.
Habere göre Yunan TV kanalı ERT, üst düzey askerî kaynakların “Kıbrıs’ta neredeyse 10 savaş uçağının bulunması ve Fransız savaş uçakları ile egzersiz yapmaları tarihi bir an” değerlendirmesinde bulundu. “6 savaş uçağının intikal sırasında Türk hava savunma sistemini atlatmayı başardığı” öne sürüldü ve bunun Atina’da, “Yunan Hava Kuvvetleri’nin her an Kıbrıs’ta olabileceğinin göstergesi” olarak yorumlandığı kaydedildi.
6 Yunan uçağının, Suda’daki üslerine dönüşü sırasında Türk savaş uçağının tacizine uğradığı da savunulan haberde çarşamba günü Türk ve Yunan savaş uçakları arasında 14 “it dalaşı” gerçekleştiği ileri sürüldü. 
Haberde, Kıbrıs adasının güney deniz bölgesinde icra edilmekte olan “Evnomia” kod isimli 4’lü ortak tatbikatın, katılımcı ülkelerin deniz üstü ve deniz altı imkânları ve savaş uçaklarının katılımıyla dün de devam ettiği kaydedildi. 
Gazete, “Andreas Papandreu Hava Üssü’nü üs olarak kullanan Yunan ve Fransız savaş uçakları kalkış, gerek karadaki gerek denizdeki temsili hedeflere saldırı gerçekleştirdi. Savunma Bakanlığı cuma günü (bugün) tamamlanacak tatbikatın dört ülkenin Doğu Akdeniz’deki güçlendirilmiş varlığına damgasını vuracak” ifadelerine de yer verdi. 

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Aynı gazete “Fiili Destek İstediler… Kıbrıs ve Yunanistan Avrupa Birliği’ni İlke ve Değerleri Savunmaya Çağırdı” başlıklı haberinde ise Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın Berlin’de devam eden gayrı resmî Avrupa Dış Konular Konseyi çerçevesinde yaptıkları bütün temaslarında muhataplarından “Türk meydan okumalarına karşı AB’nin fiili desteğini” istediklerini yazdı.
Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Yunan dengi Nikos Dendias, AB’nin kendi ilke ve değerlerini savunması gerektiği” iddiasında bulunurken Almanya ve Yüksek Temsilci Josep Borrell “Dışişleri Bakanları’nın önüne konulacak belgenin ceza önlemlerine göndermede bulunacağı yolundaki beklentileri düşürmek için tansiyonu düşürme ve uzlaşıda ısrar etti.”
Gazete Hristodulidis’in dünkü toplantıya girişinde yaptığı açıklamada AB’deki denklerini “Türkiye’nin iki üye ülkeye ve AB’nin Doğu Akdeniz’deki çıkarlarına meydan okumalarına karşı AB’nin ilke ve değerlerini savunma” çağrısı yaptığını, Yunan dengi Dendias’ın da benzer açıklamada bulunduğunu belirtti.
Gazete Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in de Berlin’de düzenlenen AB savunma bakanları toplantısında “Doğu Akdeniz’deki durum AB’nin derhal cevap vermesini ve bölgeyi, üye devletlerin donanmalarının koordineli sürekli mevcudiyeti için bölgeyi denizcilik ilgi alanı nitelendirmesi yapması şarttır” dediğini aktardı.
Alihtia haberi manşetten “Herkes Diyalog İstiyor Ama Sadece Askerî Tatbikatlar İcra Ediliyor… Hristodulidis Denklerini AB İlke ve Değerlerini Savunmaya Çağırdı” başlığıyla aktardı ve gerek AB gerek NATO ve ABD’nin Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların tek çözümü olarak diyaloğa işaret etmesine rağmen şu anda sadece askerî tatbikatlar yapıldığını belirtti.
Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in dün Berlin’de gazetecilere yaptığı açıklamada AB ilke ve değerlerinin savunulması çağrısı yaptıktan sonra, Rum yönetiminin Beyaz Rusya konusundaki tavrının ne olacağı sorusuna karşılık “çifte standarda karşı olduklarını” belirterek, veto seçenekleri de olduğuna işaret etti
Gazete 6 Yunan F-16’sının dün Suda’dan Baf’a gidip geri döndüğü haberini de “Kıbrıs’a 6 F-16 Daha… Fransız ve İtalyan Kuvvetleri İle ‘Evnomia’ya Devam Edildi” başlığıyla aktardı. 
(ŞA/HÖ) 
 

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