Eurostat’a Göre İşsizlik Oranında Düşüş

Lefkoşa, 2 Nisan 19 (.): Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta Şubat’taki işsizlik oranının, Ocak ayına göre düşüş gösterdiği belirtildi.

Politis gazetesi Avrupa İstatistik Ofisi’nin açıkladığı verilere dayanarak bu yılın Ocak ayında yüzde 7.3 olan işsizlik oranın, Şubat’ta yüzde 7.1 ile sınırlandığını yazdı.

Gazete 2018’in Şubat ayında ise işsizlik oranının yüzde 9.4 olarak kaydedildiğine de dikkati çekti.

Habere göre Güney Kıbrıs’ta, Şubat ayı itibarıyla işsiz sayısı ise 32 bin olarak verilirken 2018 yılının aynı döneminde bu rakam 41 bin kişi şeklinde kaydedildi.

Gazete, işsizlik oranında düşüş olmasına karşın Güney Kıbrıs’taki gençler arasındaki işsizliğin yüksek olduğuna dikkati çekti.

Haberde AB verilerine göre Güney Kıbrıs’ta, 25 yaş altındaki genç işsiz oranı, Aralık 2018’de yüzde 20.2 olarak kaydedilirken, 25 yaş altındaki işsiz rakamı ise 8 bin kişi olarak belirlendi.

(FK/GÜL)