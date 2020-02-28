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Europol'den açıklama

Europol, İspanya basınında çıkan, futbolcuların kurgusal transferlerine ilişkin iddialara atıfta bulunarak, aralarında Limasol Apollon takımının da bulunduğu  futbol takımlarının ve futbolcu ajanslarının  müdahil olduğu şeklindeki haberler konusunda açıklamada bulundu.

Europol'den açıklama

Europol, İspanya basınında çıkan, futbolcuların kurgusal transferlerine ilişkin iddialara atıfta bulunarak, aralarında Limasol Apollon takımının da bulunduğu  futbol takımlarının ve futbolcu ajanslarının  müdahil olduğu şeklindeki haberler konusunda açıklamada bulundu.

28 Şubat 2020 Cuma 08:37
Europol'den açıklama
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Haravgi gazetesi, Europol tarafından yapılan açıklamanın, Rum Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı ve APOEL temsilcisine dolaylı yanıtı da teşkil etmesinin mümkün olduğunu yazdı.

Habere göre Europol yaptığı yazılı açıklamada, İspanya’da 18 Şubat tarihinde yapılan operasyonda, İspanya’da lüks taşınmaz mal unsurlarıyla aklanan futbolcuların kurgusal transferlerinden 10 milyon Euro kazanç elde edildiğinin belirlendiğini ifade etti.

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Europol kendilerine bağlı uzmanların, araştırma süresince ayrıntılı ve özel destek sağladığını belirtirken araştırmanın; tanınmış futbol temsilcilerinin, yüksek bir meblağı aklamak için Rum futbol takımı aracılığıyla kurgusal futbolcu transferleri yaptıklarını ortaya koyduğunu belirtti.

Europol açıklamasında ayrıca oyuncuların transferlerinin, vergiden kaçınmak amacıyla  sadece kağıt üzerinde yapıldığını daha sonra bu haksız kazancın taşınmaz mal unsuruna dönüştüğünü ifade etti.

Rum Futbol Federasyonu(KOP) Başkan Yardımcısı ve federasyondaki APOEL temsilcisi Haris Loizidis’in, bir televizyon kanalına açıklama yaptığını yazan gazete Loizidis’in açıklamalarının, bahse konu araştırmanın sonuna kadar gidip gitmeyeceği ve KOP’un futbolun aydınlatılmasına yardımcı olmaya niyetli olup olmadığı konusunda soru işaretlerine neden olduğuna da dikkati çekti.

Son Güncelleme: 28.02.2020 12:41
Anahtar Kelimeler:
Europol
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