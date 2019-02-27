Europa Nostra’dan liderlere çağrı

Avrupa’da kültürel mirasın korunması alanında faaliyet gösteren en önemli örgütlerden biri olan “Europa Nostra”nın Başkanı Placido Domingo, liderlere mektup göndererek ara bölgedeki tarihi eserleri kurtarmaları çağrısında bulundu.

Alithia ve diğer gazeteler, Europa Nostra Başkanı Placido Domingo’nun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e mektup göndererek, dün gerçekleştirdikleri görüşmeyi, ara bölgede bulunan tarihi bina ve eserlerin korunması ve yenilenmesi açısından bir fırsat olarak değerlendirmeleri çağrısında bulunduğunu yazdılar.

Habere göre Domingo, geçtiğimiz günlerde ara bölgede bulunan “Ayios Yakovu” kilisesinin duvarlarının yıkıldığını hatırlattığı mektubunda bu durumdan duyulan üzüntüyü de dile getirdi.

