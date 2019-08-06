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Eurobarometer Araştırması

Lefkoşa, 6 Ağustos 19 : Avrupa Komisyonu’nun dün açıkladığı Eurobarometer 2019 bahar dönemi araştırma sonuçları Rum basınında da yer aldı. Araştırmanın, KKTC’de de yapıldığı belirtildi. 

Eurobarometer Araştırması

Lefkoşa, 6 Ağustos 19 : Avrupa Komisyonu’nun dün açıkladığı Eurobarometer 2019 bahar dönemi araştırma sonuçları Rum basınında da yer aldı. Araştırmanın, KKTC’de de yapıldığı belirtildi. 

06 Ağustos 2019 Salı 08:24
Eurobarometer Araştırması

Lefkoşa, 6 Ağustos 19 : Avrupa Komisyonu’nun dün açıkladığı Eurobarometer 2019 bahar dönemi araştırma sonuçları Rum basınında da yer aldı. Araştırmanın, KKTC’de de yapıldığı belirtildi. 
Politis gazetesi, Eurobarometer araştırma sonucuna göre, Rumların, yüzde 57’sinin, ekonomik durum konusunda olumsuz görüş beyan ettiğini yazdı.
Rumların, yüzde 57’sinin ekonomiyi tamamen kötü olarak nitelendirdiğini yazan gazete, Rumların, bahar dönemi araştırmasına verdiği yanıtların, altı ayın, Rum ekonomisinin toparlanmasının, toplumun önemli bir parçası tarafından henüz hissedilmediğini gösterdiğini belirtti. 
Rumların yüzde 43’ü ise ekonomiyi tamamen iyi olarak nitelendirdi. 
Araştırma neticesinde ayrıca Rumların yüzde 67’si hane ekonomisinin durumunu “iyi”, yüzde 33’ü ise “kötü” olarak nitelendirirken, kişisel mesleki duruma ilişkin soruyu ise yüzde 51’i “iyi” yüzde 25’i ise kötü şeklinde değerlendirdi. 
Gazete aynı araştırmanın, Rumların, AB’ye, devlet kurumlarından daha fazla  güvendiğini ortaya çıkardığını, Rumların meclise ve hükümete güvenme oranlarının, sırasıyla yüzde 34 ile yüzde 35 olduğunu; AB’ye güvenenlerin ise yüzde 54 şeklinde yer aldığını belirtti.    
Habere göre Rumların yüzde 20’si, sonraki 12 ayda, ekonominin ve ülkedeki istihdamın kötüleşeceğini tahmin ederken yüzde 50’si ise herhangi bir değişiklik öngörmüyor. 
KIBRISLI TÜRKLERİN YANITLARI 

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Gazete aynı haberinin içerisinde, araştırmanın aynı sorularla KKTC’de de yapıldığını belirtti. 
Araştırma neticesinin, Kıbrıslı Türklerin yaşadığı zor ekonomik gerçekliği ortaya koyduğunu belirten gazete, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik durumunun, Kıbrıslı Türklerin yüzde 57’si tarafından “tamamen kötü” olarak nitelendirildiğini yazdı. 
Kıbrıslı Türklerin yüzde 67’sinin, kişisel ekonomik durumunu “iyi” şeklinde değerlendirirken; yüzde 65’i de  kişisel mesleki durumlarını “iyi” olarak nitelendirdiğini yazan gazete, Kıbrıslı Türklerin büyük bir çoğunluğunun, önümüzdeki 12 ay içerisinde ekonomik durumun daha kötü olmasını beklediğini belirtti. 
Buna göre Kıbrıslı Türklerin yüzde 33’ü kişisel mesleki durumları, yüzde 40’ı Kuzey’deki istihdam koşullarının, yüzde 40’ı ise Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik durumunun kötüleşeceğine inanıyor.
Ekonomik krizin, iş gücü piyasasına ilişkin kötü etkilerinin geçip geçmediği şeklindeki soruya  Kıbrıslı Türklerin yüzde 58’i “en kötülerinin henüz gelmediği” şeklinde yanıt verdi. 
Kıbrıslı Türklerin AB karşısındaki tutumunun tarafsız olduğunu yazan gazete, yüzde 47’sinin AB’ye güvendiğini, yüzde 46’sının güvenmediğini, bununla birlikte yüzde 50’sinin AB için olumlu imaja sahip olduğunu yazdı. 
Alithia gazetesi ve diğer gazeteler aynı araştırmanın Güney Kıbrıs’ta yapılan kısmına yer verirken, Kıbrıslı Rumların yüzde 47’sinin AB için olumlu imaja sahip olduğunu belirtti. 
(FK/ÖK)
 

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