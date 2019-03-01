“euroasıa Interconnector” Projesine Destek Belirtildi

Lefkoşa, 1 Mart 19 (.): Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan’ın elektrik şebekelerinin denizaltından birbirine bağlanması olarak bilinen “EuroAsia Interconnector” projesi konusunda, Lefkoşa’nın Rum kesiminde bir toplantı yapıldığı haber verildi.

Alithia gazetesi, Rum kesiminde projeyle alakalı bir toplantı yapan Avrupa Komisyonu, Rum makamları ve projenin resmi uygulayıcısının, Güney Kıbrıs, İsrail, Girit ve Yunanistan’ın Attika bölgesinin elektrik şebekelerinin birbirine bağlanması olarak bilinen projenin zamanında uygulanmasına destek belirtiklerini yazdı.

Gazete Rum kesiminde bir araya gelen müdahil tarafların, projenin hayata geçirilmesinde yaşanan ilerlemeyi aynı zamanda konuyla ilgili son gelişmeleri ele aldıklarını ekledi.

(İY/HÖ)