Euroasia İnterconnector Projesi Yıl Sonundan Önce İmzalanacak

Lefkoşa, 12 Eylül 20 : Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan arasında, denizaltı kablo hattıyla, elektrik bağlantısı sağlayacak olan EuroAsia Interconnector projesinin yıl sonundan önce imzalanacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, İsrail basınında çıkan haberlere atıfta bulunarak, elektrik boru hattının inşası ve işletilmesi için kurumsal ve ticari yolun açılmasına neden olacak EuroAsia Interconnector projesine ilişkin devletlerarası anlaşmanın yıl sonundan önce imzalanacağını yazdı.

Gazete yine İsrail basınına dayanarak anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte sadece Güney Kıbrıs’ın değil İsrail de elektrik tecridinin ortadan kalkacağını belirtti.

Habere göre EuroAsia Interconnector projesinin uzunluğu bin 700 km olacak ve deniz derinliğinin 3 bin metreye ulaştığı noktalardan geçecek.

(FK/ŞEB)