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Euroasıa Interconnector İnşaatı İçin Her Şey Hazır

Lefkoşa, 14 Ağustos 20 (.): “EuroAsia Interconnector” deniz altı elektrik hattının ruhsatlandırılması prosedürünün tamamlanmasından tam bir ay sonra ikinci deniz altı kablo hattı olan “EuroAfrica Interconnector” için de ruhsatların verildiği, elektrik bağlantı santrali için son iznin de Rum Yönetimi tarafından birkaç gün önce verildiği bildirildi.

14 Ağustos 2020 Cuma 12:29
Euroasıa Interconnector İnşaatı İçin Her Şey Hazır
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Lefkoşa, 14 Ağustos 20 (.): “EuroAsia Interconnector” deniz altı elektrik hattının ruhsatlandırılması prosedürünün tamamlanmasından tam bir ay sonra ikinci deniz altı kablo hattı olan “EuroAfrica Interconnector” için de ruhsatların verildiği, elektrik bağlantı santrali için son iznin de Rum Yönetimi tarafından birkaç gün önce verildiği bildirildi.
Fileleftheros “EuroAfrica Interconnector İçin Her Şey Hazır… Mısır Cumhurbaşkanı’nın Lütfu ve Bütün Ruhsatlarla Başlıyor” başlıklı haberinde ilgili ruhsatların verilmesi ile Siemens’e verilen HVDC dönüşüm santrali inşaatı için yeşil ışık yakılmış olduğunu, EuroAsia Interconnector ile ilgili gelişmelerin, Mısır Cumhurbaşkanı’nın talebi üzerine El Sisi’ye rutin olarak bildirildiğini yazdı.
Habere göre, El Sisi geçtiğimiz dönem, EuroAfrica Interconnector proje uygulama şefi Nasos Ktoridis ve Strateji Konseyi Başkanı eski Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis tarafından bilgilendirildi. 

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Rum Şehircilik Dairesi azamî 2000 vat gücündeki HVDC dönüşüm santrali ve Rum, Mısır, Yunanistan (Girit) ve AB elektrik şebekelerine bağlayacak deniz altı kablosunun topraklama noktalarının inşaatı için gerekli izni Kasım 2019’da vermişti. Haziran 2019’da da Rum Enerji Bakanlığı’nda Rum tarafında HVDC dönüşüm santrali inşası için yer tahsisi için 33 yıllık anlaşma (2 kez aynı sürede uzatılması olanağı da var) imzalanmıştı. 
Gazete deniz altına 2 bin 200 metre derine döşenecek kablo hattının toplam bin 707 kilometre uzunluğunda olacağını, hattın 310 kilometrelik bölümünün Mısır-Güney Kıbrıs arasında,  879 kilometrelik bölümünün Güney Kıbrıs-Girit arasında, 329 kilometrelik bölümünün de Girit-Attiki (Yunanistan) arasında olacağını yazdı. 
(ŞA/ŞEB) 

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