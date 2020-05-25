Euroasia ve Euroafrica Interconnector ihaleleri Siemens’in…

Fileleftheros’un “Kıbrıs’ın Elektrik Bağlantısı Siemens İle… Girit’e Bağlantıya 15 Gün İçerisinde Çözüm” başlıklı haberine göre, Yunanistan’ın Girit-Attiki arasındaki bağlantının kendi şirketi tarafından yapılmasındaki ısrarından kaynaklanan gecikmenin giderilmesi için Rum ve Yunan Taşıma Sistemleri ile EuroAsia Interconnector yöneticilerinden oluşan bir komite kuruldu.
İsrail’den başlayıp Köfünye (Geçitkale) köyü civarından Güney Kıbrıs’a, oradan da Girit’e uzanarak Girit-Attiki arasındaki “Ariadni Interconnector” sistemine bağlanacak EuroAsia Interconnector hattı bağlantısına süratle teknik standart getirmek hedefiyle kurulan komite, sistemlerin bağlantısına dair teknik çözümü iki hafta içerisinde Rum ve Yunan enerji bakanlarına sunacak.
25 Mayıs 2020 Pazartesi 11:27
Son Güncelleme: 25.05.2020 11:46