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Euroasia ve Euroafrica Interconnector ihaleleri Siemens’in…

 İsrail’den Güney Kıbrıs’a, oradan da Girit üzerinden Yunanistan’a uzanacak “EuroAsia Interconnector” (deniz altı elektrik kablo bağlantısı) ve Mısır-Güney Kıbrıs-Yunanistan arasında kurulacak EuroAfrica Interconnector projeleri için Ocak ve Şubat aylarında çıkılan ihaleleri Alman Siemens AG şirketinin aldığı haber verildi.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 11:27
Euroasia ve Euroafrica Interconnector ihaleleri Siemens’in…
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Fileleftheros’un “Kıbrıs’ın Elektrik Bağlantısı Siemens İle… Girit’e Bağlantıya 15 Gün İçerisinde Çözüm” başlıklı haberine göre, Yunanistan’ın Girit-Attiki arasındaki bağlantının kendi şirketi tarafından yapılmasındaki ısrarından kaynaklanan gecikmenin giderilmesi için Rum ve Yunan Taşıma Sistemleri ile EuroAsia Interconnector yöneticilerinden oluşan bir komite kuruldu.
İsrail’den başlayıp Köfünye (Geçitkale) köyü civarından Güney Kıbrıs’a, oradan da Girit’e uzanarak Girit-Attiki arasındaki “Ariadni Interconnector” sistemine bağlanacak EuroAsia Interconnector hattı bağlantısına süratle teknik standart getirmek hedefiyle kurulan komite, sistemlerin bağlantısına dair teknik çözümü iki hafta içerisinde Rum ve Yunan enerji bakanlarına sunacak.

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Güney Kıbrıs’ta uygulanan iki aylık yeni tip koronavirüs kısıtlamalarının, Güney Kıbrıs’ı enerji izolasyonundan kurtaracak bu projelerde gecikmeye sebep olmadığına dikkat çekilen habere göre, EuroAsia Interconnector için Ocak, EuroAsia Interconnector için de Şubat ayında çıkılan ihaleler Alman Siemens AG şirketi lehine sonuçlandı. Şirketle yapılan anlaşma ¬623 milyon Euro maliyetle VSC-HVDC tipi dönüşüm istasyonlarının planlanması, inşaatı,  tedariki, kurulumu ve işletilmesini öngörüyor.

 

Son Güncelleme: 25.05.2020 11:46
Anahtar Kelimeler:
SiemensEuroafrica InterconnectorEuroasia
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