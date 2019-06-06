Euroasia Interconnector projesi ilerliyor

İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın elektrik şebekelerinin deniz altından birbirine bağlanmasını öngören “Euroasia Interconnector” projesinin ileriye götürülmesi çalışmaları devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi, “Euroasia Interconnector” projesi çerçevesinde İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ı birbirine bağlayacak olan HVDC dönüşüm istasyonun, yani 2 bin megavatlık elektrik kablolarının “beyninin”, “Köfünye” (Geçitkale) yakınlarına inşa edileceği arazi için dün kira anlaşması imzalandığını yazdı.

Habere göre, 33 yıl sürecek olan arazi kiralama anlaşması, hükümet adına Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ve Enerji Bakanlığı Genel Müdürü St.Himenos ile proje sahipleri adına CEO Nasos Ktoridis ve proje müdürü Yorgos Killas tarafından dün imzalandı.

Anlaşmanın, dün imzalanmasıyla birlikte Euroasia Interconnector projesi için, çalışmanın yerine getirilmesinin esas bölümlerinden biri olan inşaat çalışmalarına ilişkin yolun özlü olarak açılmış olduğunu yazan gazete, bunun ayrıca İsrail’den Güney Kıbrıs’a gelecek denizaltı elektrik kablosunun merkezi bağlantı noktasını da teşkil edeceğini belirtti.

Anlaşma süresinin 33 yıl olduğunu ve proje sahiplerinin, iki tane daha 33 yıl anlaşmayı yenileme hakkına sahip olduğunu belirten gazete, bunun öncesinde toplam 74 bin 88 metrekare olan arazinin istimlak edilmesi sürecinin başladığını yazdı.

Gazete haberinde, Euroasia Interconnector projesinin, AB tarafından, sosyoekonomik kazancı 10 milyar Euro olarak tahmin edilen “ortak ilgi alanına giren çalışma” olarak nitelendirildiğini de anımsattı.

Habere göre, Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan’ı birbirine bağlayacak projenin ilk aşamasının maliyeti 3.5 milyar Euro olacak.

Girit-Attika bağlantısının ise Haziran 2022’de devreye girmesinin beklendiğini yazan gazete, 2023 Aralık ayına kadar ise Güney Kıbrıs’ın bağlanmasıyla da Güney Kıbrıs-Girit-Attika bağlantısının tamamlanacağını belirtti.