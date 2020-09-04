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Euroafrıca Interconnector İstasyonuna Rum Yönetiminden Yeşil Işık

MISIRLI ÖĞRENCİLERE BURS

04 Eylül 2020 Cuma 14:21
Euroafrıca Interconnector İstasyonuna Rum Yönetiminden Yeşil Işık
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MISIRLI ÖĞRENCİLERE BURS
Lefkoşa, 4 Eylül 2020 : Rum Yönetiminin, Mısır ile Güney Kıbrıs arasındaki elektrik ara bağlantısının resmi uygulama organı olan “EuroAfrica Interconnector” projesi istasyonu için nihai inşaat iznini verdiği haber verildi.
Haravgi ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, EuroAfrica Interconnector tarafından yapılan açıklamada, ilgili iznin verilmesinin HVDC dönüşüm istasyonunun inşa edilmesine yeşil ışık yaktığı ve bunun için Siemens firmasının tercih edildiği anımsatıldı.
Yapılan açıklamaya göre, projenin Mısır’ı Kıbrıs aracılığıyla Avrupa’yla bağlayan “elektrik koridoru” olduğunu, aynı zamanda Afrika ve Arap dünyası için bir enerji kavşağı meydana getirdiğini yazan gazete, 2019 yılının Kasım ayından bu yana, Rum Şehir Planlama ve İskan Dairesinin, HDVC dönüşüm istasyonunun yapım çalışmalarına ilişkin inşaat iznini onayladığını anımsattı.
Gazete, Mısır-Kıbrıs bağlantısının 1.000 MW taşıma kapasitesine sahip ilk aşamasının yapım maliyetinin 1 milyar Euro’ya mal olmasının beklendiğini de ekledi.

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MISIRLI ÖĞRENCİLERE BURS
Öte yandan gazete “Athanasios Ktoridis Vakfı” ile EuroAfrica Interconnector’un, Mısırlı öğrencilere Güney Kıbrıs, Mısır ve Avrupa’nın iyi üniversitelerinde burs verilmesi için güçlerini birleştirdiğini açıkladığını haber verdi.
Gazete vakfın 2020/2021 akademik yılı için 15 burs vereceğini ekledi.
(İY/ÖK)                            
 

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