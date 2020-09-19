Euroafrıca Interconnector İçin Kablo İhalesi

Lefkoşa, 19 Eylül 20 (.): Mısır ile Güney Kıbrıs arasındaki, deniz altı elektrik bağlantısı projesinin yüklenicisi olan EuroAfrica Interconnector şirketinin, yüksek voltaj deniz altı bağlantısı için dünya piyasasındaki iki tedarikçiden bağlayıcı nitelikte iki kablo tedariki teklifi aldığı bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre şirket tarafından yapılan açıklamada, “EuroAsia Interconnector” bağlantısı, “Afrika ile Arap dünyası için bir enerji kavşağı yaratan ve Mısır’ı Avrupa’ya bağlayan bir ‘elektrik caddesi’” olarak tanımlandı. Hattın Mısır-Güney Kıbrıs etabının 498 kilometre olacağı, kabloların en alçak noktasının deniz yüzeyinden 2 bin 200 metre derinde bulunacağı da kaydedildi.

(ŞA/HÖ)



****************