Eurasıa Interconnector İçin 355 Milyon Euro’luk Finansman Talebi

Lefkoşa, 21 Haziran 19 : Güney Kıbrıs ile Girit arasında 2023 yılında elektrik bağlantısı oluşturulmasını sağlayacak olan Eurasia Interconnector projesi için, proje koordinatörü tarafından 355 milyon Euro’luk finansman talebinde bulunulduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, finansmanın “Avrupa’yı Bağlarken” projesinden talep edildiğini ve Girit-Attiki (Atina ve çevresindeki bölge) arasındaki elektrik bağlantısının 2022, Girit-Güney Kıbrıs arasındaki bağlantının da 2023 yılında tamamlanmasının beklendiğini yazdı.

(GE/GÜL)