banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kapalı turizm merhem olmadı
Kapalı turizm merhem olmadı
“Ankara’ya kendimizi anlatabilmeliyiz…”
“Ankara’ya kendimizi anlatabilmeliyiz…”
Akıncı için tehdit ortadan kalktı mı?
Akıncı için tehdit ortadan kalktı...
Bir numara olmanın yolu
Bir numara olmanın yolu
banner376

Eski Rum Bakanlardan Nikos Rolandis hayatını kaybetti

Rum tarafında Spiros Kiprianu ile Glafkos Klerides’in yönetimde oldukları dönemlerde bakanlık yapmış, eski milletvekillerinden Nikos Rolandis’in 87 yaşında hayatını kaybettiği haber verildi.

27 Mayıs 2021 Perşembe 10:45
Eski Rum Bakanlardan Nikos Rolandis hayatını kaybetti
banner337

Rolandis’in, Spiros Kiprianu’nun başkanlığı döneminde, 1978 yılında Dışişleri Bakanlığı olarak atandığını ve 1983 yılının Eylül ayında bu görevinden istifa ettiğini kaydeden Rum haber kaynakları, Rolandis’in 1991 yılından 1996 yılına kadar ise meclis üyesi olduğunu anımsattı.
Rolandis’in, 1976 yılında, daha sonra Demokrat Parti (DİKO) olarak adlandırılan “Demokratik Cephe”nin kurucu üyesi olduğu da kaydedildi.
Rolandis’in 1998 yılında Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen başkanlık seçimlerine adaylığını koyan yedi kişiden biri olduğunu da anımsatan Rum haber kaynakları, Rolandis’in Glafkos Kleridis’in Rum Yönetimi Başkanlığına seçilmesinin ardından 1998 yılının Mart ayında Ticaret, Sanayi ve Turizm bakanı olarak atandı. Rolandis, bu görevini Kleridis’in görev süresinin tamamlandığı 2003 yılının Şubat ayına kadar sürdürdü.

banner341
Rum haber kaynakları, Rolandi’ins, Ticaret Bakanlığı’ndaki görevi esnasında “Kıbrıs’ın deniz bölgesindeki doğal gaz ve petrol yataklarının önemi üzerinde durarak, enerji kaynakları konusunu yoğun bir şekilde ileriye götürdüğüne” vurgu yapıyor. 
Rolandis’in 2003 yılının Şubat ayında Kahire’de, Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki “münhasır ekonomik bölge belirleme anlaşması”na imza koyduğu ve bunun Akdeniz bölgesinde imzalanan ilk “MEB” anlaşması olduğuna da işaret edildi.
                             
 

banner360
Son Güncelleme: 27.05.2021 11:16
Anahtar Kelimeler:
Nikos Rolandis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta Astrazeneca aşısına yaş sınırlaması
Güney Kıbrıs’ta Astrazeneca aşısına yaş sınırlaması
Güney Kıbrıs'ta 69 yeni koronavirüs vakası
Güney Kıbrıs'ta 69 yeni koronavirüs vakası
Akel: "Kutlu Adalı cinayetine ilişkin gelişmeler endişe verici"
Akel: "Kutlu Adalı cinayetine ilişkin gelişmeler endişe verici"
Güney Kıbrıs'ta 79 vaka 1 yeni can kaybı
Güney Kıbrıs'ta 79 vaka 1 yeni can kaybı
Güney Kıbrıs’taki eğlence merkezi işletmecileri de kapanma mağduru
Güney Kıbrıs’taki eğlence merkezi işletmecileri de kapanma mağduru
Tatbikatta ciddi yaralanan RMMO subayı hayatını kaybetti
Tatbikatta ciddi yaralanan RMMO subayı hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs’ta Astrazeneca kaynaklı tromboz vakaları korkuttu
Güney Kıbrıs’ta Astrazeneca kaynaklı tromboz vakaları korkuttu
“Talos-2 2021”de ciddi kaza
“Talos-2 2021”de ciddi kaza
TALOS-2 2021 tabikatı bugün yapılıyor
TALOS-2 2021 tabikatı bugün yapılıyor
Lute ziyaretlerine başlıyor
Lute ziyaretlerine başlıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim