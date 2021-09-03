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Μeryem Ana’dan koronavirüsü göndermesini istemiş!

 Neofitos karantinadan çıktı..

03 Eylül 2021 Cuma 11:15
Μeryem Ana’dan koronavirüsü göndermesini istemiş!

Alithia gazetesine göre, sözde “Omorfo Metropoliti” Neofitos, karantinadan çıkmasının ardından “Ay.Mama” yortusu nedeniyle düzenlenen gece ayininde yaptığı konuşmada “Meryem Ana’ya kendisine koronavirüs göndermesini yalvardığını” söyledi.

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Neofitos açıklamasında koronavirüs semptomlarından söz ederek çok hafif geçirdiğini, Meryem Ana’nın kendisine oturup dinlenmesi izni verdiğini” belirterek “gördüğünüz gibi sesim ve ayaklarım yenilendi” ifadesini kullandı.

Hatırlanacağı üzere yeni tip koronavirüse karşı önlemlere direnen, önlemler konusunda kimi zaman Rum makamlarını zorda bırakan ve hatta bu nedenle mahkeme önüne çıkan sözde “Omorfo (Güzelyurt) Metropoliti” Neofitos’un koronavirüs testi pozitif çıkmıştı..

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Son Güncelleme: 03.09.2021 11:40
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