Erhürman Disi’yi ziyaret etti

Alithia ve diğer gazetelere göre, görüşme sonrasında açıklamada bulunan DİSİ Kıbrıs Sorunu şefi Haralambos Stavridis, CTP heyetiyle gerçekleştirdikleri görüşmede, Kıbrıs sorununa iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde çözüm bulunmasına gidecek yolun açılması adına BM Genel Sekreteri'nin ortaya koyduğu çabaların nasıl desteklenebileceğinin ele alındığını ifade etti.

Stavridis, Kıbrıs Türk partileri ve siyasi ileri gelenleriyle temaslarını sürdüreceklerini de vurguladı.

