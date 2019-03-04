Erenköy geçidinin açılması konusunda Dillirga bölgesi sakinleri arasında hayal kırıklığı hâkim

Erenköy geçidinin açılmasının pratik anlamda ileriye götürülmesi ihtimali konusunda, yıllardır bunun için çabalayan Dillirga bölgesi sakinleri arasında, artık hayal kırıklığı hüküm sürdüğü belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “geçidin açılması için kurulan iki toplumlu komitenin temsilcilerinin birçok kez almış olduğu söz edilen taahhütlere rağmen, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Erenköy geçidinin açılmasıyla ilgili her türlü tartışmaya son veren geçtiğimiz günkü açıklamalarının, yerel makamları dondurduğunu” iddia etti.

Gazete, işin özünde artık herkesin, kamuoyu önünde itiraf etmeseler bile, iki toplumun bölgedeki örgütlü gruplarının çabalarının “sağır kulaklara takıldığını” kabul ettiğini ileri sürdü.