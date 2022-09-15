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Erenköy Barikatının Açılması Konusunda Toplantı Yapıldı

15 Eylül 2022 Perşembe 10:30
Erenköy Barikatının Açılması Konusunda Toplantı Yapıldı

Kıbrıs Rum Müzakereci Menelaos Menalu, “Kato Pirgo” (Aşağı Pirgo), “Pano Pirgo” (Yukarı Pirgo), “Mosfikiu” ve “Pomos” muhtarlarıya dün bir görüşme gerçekleştirerek “Kokkina” (Erenköy) barikatının açılması konusunu ele aldılar.

Haravgi gazetesi, Kıbrıs Rum Müzakereci Menelaos Menalu, “Kato Pirgo” (Aşağı Pirgo), “Pano Pirgo” (Yukarı Pirgo), “Mosfikiu” ve “Pomos” muhtarlarının dün bir görüşme gerçekleştirerek “Kokkina” (Erenköy) barikatının açılması konusunu ele aldıklarını yazdı.

Gazete, “Kato Pirgo” Muhtarı Nikos Kleanthus’un dün gerçekleştirilen toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, toplantının ana konusunun Erenköy barikatının geçişlere açılmasının yollarının bulunması olduğunu belirttiğini yazdı.

Kleanthus, Rum müzakereci Menelau’nun, bölge muhtarlarının görüşlerini dinlediğini ve Erenköy barikatının açılmasının bölge haklı için olan önemini bildiğini belirterek Menelau’nun Kıbrıs Rum tarafı olarak elinden geleni yapacağı sözünü verdiğini vurguladı.

Erenköy cebinin “Paşiamma ile Dillirga bölgesinin arasında yer aldığını ve 1964’ten beridir, iki bölge arasındaki sahil yolundan ulaşımı kesmiş olduğunu” ifade eden Kleanthus, bölge halkının o zamandan beridir ormanın içerisinden giden, çok virajlı, uzun ve tehlikeli bir yolu kullanmak zorunda kaldığını belirtti.

Kleanthus, Kıbrıs Rum tarafının birçok kez yaptığı çağrılara rağmen KKTC makamlarının “Paşiammo-Pirgo” arasındaki sahil yolunun kullanımına izin vermediğini de savundu.

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Son Güncelleme: 15.09.2022 11:16
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