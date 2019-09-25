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Erdoğan’dan New York’ta “şov”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı dünkü konuşma, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

Erdoğan’dan New York’ta “şov”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı dünkü konuşma, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 08:54
Erdoğan’dan New York’ta “şov”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı dünkü konuşma, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.
Fileleftheros gazetesi “Erdoğan’dan New York’ta Şov… Türk Cumhurbaşkanı Kıbrıs Sorununda İlerleme Sağlanmamasının sorumluluğunu Rumlara Yüklemek İstedi” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Erdoğan’ın genel kuruldaki konuşmasına haritalar ve fotoğraflarla gelerek, Rum tarafına suçlamalarda bulunduğunu yazdı, konuşmasından bölümler aktardı.
Haber, diğer gazetelerde de şu başlıklarla yer aldı:

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Alithia gazetesi: “Erdoğan BM Genel Kurulu’nda: Rumlar Suçlu, Doğalgazda Win-Win Çözüm İçin Hazır”
Haravgi gazetesi: “Erdoğan: Rumlar Kıbrıslı Türklere Siyasi Dayatma Yapıyor”
Politis gazetesi: “Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’de Win-Win Söylemleri… Garantileri ve Eşitliği Öne Çıkarıyor”.
 

Son Güncelleme: 25.09.2019 12:18
Anahtar Kelimeler:
Tayyip Erdoğan Newyork
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