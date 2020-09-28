Erdoğan “Doğal Gaza El Attı” İddiası…

DOĞAL GAZ PAYLAŞIMI İÇİN KIBRISLI TÜRKLER VE RUMLAR ARASINDA İŞBİRLİĞİ MEKANİZMASI KURULMASI ÖNERİSİNİ YİNELEDİ

RUM BASINI, ANASTASİADİS VE MİÇOTAKİS DIŞINDA BÜTÜN AB LİDERLERİNE MEKTUP GÖNDERDİĞİNE VURGU YAPTI

Alithia, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Eylül’deki Avrupa Konseyi öncesinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis dışındaki tüm AB liderlerine mektup gönderdiğini haber verdi.

Haberi “Anastasiadis-Miçotakis Hariç AB’deki Herkese Mektup Gönderdi… Erdoğan’ın Eli Doğal Gazda” başlığıyla ikinci manşet olarak aktaran gazete, Erdoğan’ın mektubunu, Türkiye-AB ilişkileri gündemli Avrupa Konseyi (24 Eylül) arifesinde ve toplantının 1 Ekim’e ertelenmesi öncesinde gönderdiğini yazdı.



Gazete, Erdoğan’ın, Yunanistan ile ön şartsız diyaloğa hazır olduğu bilgisini verdiği mektubu AB üyesi bütün ülke liderlerine gönderirken, sadece Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i atladığına vurgu yaptı.Mektubun içeriğiyle ilgili şu ifadelere yer verildi:“Kıbrıs ile ilgili, doğal gazın Kıbrıs sorunu çözülmeden paylaşılması önerisini yeniden ortaya koydu. Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı ‘Rumların işlevsiz Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortakları ve Ada’nın ortak sahipleri olarak’ bir işbirliği ve hidrokarbonlardan edinilecek gelirin adil paylaşımı mekanizması kurması gerektiğini savundu. ‘Böyle bir işbirliği mekanizması kurulması için de Kıbrıs sorununun çözülmesini beklememize gerek yok’ iddiasında bulunduğu anlaşılan Erdoğan ‘Ada’daki her iki taraf kendi lisans bölgelerinde uluslararası petrol şirketleri aracılığıyla faaliyet gösteriyor. Bu faaliyetlerini erteleyecekler mi, yoksa devam mı edecekler? Ada’daki iki halk karar ortaklaşa karar vermeli’ denildi”