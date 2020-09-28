banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1123
ALTIN
468.305
DOLAR
7.7593
STERLİN
10.0157
EURO
9.0539
Rotasyona girelim tam maaş alalım, öylemi!
Rotasyona girelim tam maaş alalım,...
Hukuksuzluğun mazereti olmaz Tolga Atakan
Hukuksuzluğun mazereti olmaz Tolga Atakan
Seçimden önce PCR testi yapılmalı
Seçimden önce PCR testi yapılmalı
İki yüzlülükler tavan yaparsa
İki yüzlülükler tavan yaparsa
banner376

Erdoğan “Doğal Gaza El Attı” İddiası…

DOĞAL GAZ PAYLAŞIMI İÇİN KIBRISLI TÜRKLER VE RUMLAR ARASINDA İŞBİRLİĞİ MEKANİZMASI KURULMASI ÖNERİSİNİ YİNELEDİ 

28 Eylül 2020 Pazartesi 16:17
Erdoğan “Doğal Gaza El Attı” İddiası…
banner337
banner351

DOĞAL GAZ PAYLAŞIMI İÇİN KIBRISLI TÜRKLER VE RUMLAR ARASINDA İŞBİRLİĞİ MEKANİZMASI KURULMASI ÖNERİSİNİ YİNELEDİ 
RUM BASINI, ANASTASİADİS VE MİÇOTAKİS DIŞINDA BÜTÜN AB LİDERLERİNE MEKTUP GÖNDERDİĞİNE VURGU YAPTI
Alithia, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Eylül’deki Avrupa Konseyi öncesinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis dışındaki tüm AB liderlerine mektup gönderdiğini haber verdi.
Haberi “Anastasiadis-Miçotakis Hariç AB’deki Herkese Mektup Gönderdi… Erdoğan’ın Eli Doğal Gazda” başlığıyla ikinci manşet olarak aktaran gazete, Erdoğan’ın mektubunu, Türkiye-AB ilişkileri gündemli Avrupa Konseyi (24 Eylül) arifesinde ve toplantının 1 Ekim’e ertelenmesi öncesinde gönderdiğini yazdı.

banner341
Gazete, Erdoğan’ın, Yunanistan ile ön şartsız diyaloğa hazır olduğu bilgisini verdiği mektubu AB üyesi bütün ülke liderlerine gönderirken, sadece Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i atladığına vurgu yaptı. 
Mektubun içeriğiyle ilgili şu ifadelere yer verildi:
“Kıbrıs ile ilgili, doğal gazın Kıbrıs sorunu çözülmeden paylaşılması önerisini yeniden ortaya koydu. Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı ‘Rumların işlevsiz Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortakları ve Ada’nın ortak sahipleri olarak’ bir işbirliği ve hidrokarbonlardan edinilecek gelirin adil paylaşımı mekanizması kurması gerektiğini savundu. ‘Böyle bir işbirliği mekanizması kurulması için de Kıbrıs sorununun çözülmesini beklememize gerek yok’ iddiasında bulunduğu anlaşılan Erdoğan ‘Ada’daki her iki taraf kendi lisans bölgelerinde uluslararası petrol şirketleri aracılığıyla faaliyet gösteriyor. Bu faaliyetlerini erteleyecekler mi, yoksa devam mı edecekler? Ada’daki iki halk karar ortaklaşa karar vermeli’ denildi”  
 

banner360
Son Güncelleme: 28.09.2020 16:30
Anahtar Kelimeler:
Doğal Gaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Profesyonel Futbol Koronavirüsteki Zayıf Halka
Profesyonel Futbol Koronavirüsteki Zayıf Halka
Koruçam’a Bugüne Kadar 12 Aile Yerleşti…
Koruçam’a Bugüne Kadar 12 Aile Yerleşti…
Hristodulidis Ermenistan Dışişleri Bakanıyla Telefonda Görüştü
Hristodulidis Ermenistan Dışişleri Bakanıyla Telefonda Görüştü
Pompeo, Selanik’te Dendias’la Bir Araya Geldi
Pompeo, Selanik’te Dendias’la Bir Araya Geldi
Güneyde 12 yeni vaka...
Güneyde 12 yeni vaka...
İki Toplumda Anket…
İki Toplumda Anket…
Diakopulos: “Ankara'yı Çıkmaza Sürükledik“
Diakopulos: “Ankara'yı Çıkmaza Sürükledik“
Marios İliadis: “Kıbrıs’taki iki toplum gözlemci olarak temsil edilebilir”
Marios İliadis: “Kıbrıs’taki iki toplum gözlemci olarak temsil edilebilir”
Kargoyla 2 kilo 900 gram hintkeneviri getirtti, tutuklandı
Kargoyla 2 kilo 900 gram hintkeneviri getirtti, tutuklandı
Almanya’dan Güney Kıbrıs’a mesaj
Almanya’dan Güney Kıbrıs’a mesaj

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim