Eoka’nın Kuruluş Yıldönümünü Kutlayacaklar

Lefkoşa, 29 Mart 19 : Rumların 1 Nisan’da, EOKA tedhiş örgütünün kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacakları bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Tasos Papadopulos Kapalı Spor Salonu’nda 1 Nisan’da tören yapılacağını, ayrıca hapishanelerde gömülü EOKA mezarlarına çelenk bırakılacağını, Başpiskopos Makarios, EOKA lideri Grivas Digenis ve bazı diğer EOKA üyelerinin mezarlarına çelenk bırakılacağını ve meşale yakılacağını yazdı.

Habere göre etkinlikler çerçevesinde, Girne Polis Karakolu’nda 1956’da yaşananları konu alan bir tiyatro oyunu sergilenecek, “Ay.Yoannis Kilisesi”nde ayin yapılacak.

1 NİSAN’DA MAĞAZALAR KAPALI OLACAK

Bu arada, Alithia gazetesi de, 1 Nisan’da Güney Kıbrıs genelindeki mağazaların kapalı olacağını yazdı.

(GE/ŞEB)