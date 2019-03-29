banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93737
ALTIN
234.799
DOLAR
5.6296
STERLİN
7.3280
EURO
6.3211
Hamile kadına 4 yıl hapis cezası
HAMİLE KADINA 4 YIL HAPİS...
Omer 8 ay hapis yatacak
OMER 8 AY HAPİS YATACAK
Ercan’da belirsiz 67 bin dolar
ERCAN’DA BELİRSİZ 67 BİN DOLAR
Polisten ehliyet duyurusu
POLİSTEN EHLİYET DUYURUSU
banner307

Eoka’nın Kuruluş Yıldönümünü Kutlayacaklar

Lefkoşa, 29 Mart 19 : Rumların 1 Nisan’da, EOKA tedhiş örgütünün kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacakları bildirildi.

Eoka’nın Kuruluş Yıldönümünü Kutlayacaklar

Lefkoşa, 29 Mart 19 : Rumların 1 Nisan’da, EOKA tedhiş örgütünün kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacakları bildirildi.

29 Mart 2019 Cuma 11:56
Eoka’nın Kuruluş Yıldönümünü Kutlayacaklar

Lefkoşa, 29 Mart 19 : Rumların 1 Nisan’da, EOKA tedhiş örgütünün kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacakları bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Tasos Papadopulos Kapalı Spor Salonu’nda 1 Nisan’da tören yapılacağını, ayrıca hapishanelerde gömülü EOKA mezarlarına çelenk bırakılacağını, Başpiskopos Makarios, EOKA lideri Grivas Digenis ve bazı diğer EOKA üyelerinin mezarlarına çelenk bırakılacağını ve meşale yakılacağını yazdı.

Habere göre etkinlikler çerçevesinde, Girne Polis Karakolu’nda 1956’da yaşananları konu alan bir tiyatro oyunu sergilenecek, “Ay.Yoannis Kilisesi”nde ayin yapılacak.

1 NİSAN’DA MAĞAZALAR KAPALI OLACAK

Bu arada, Alithia gazetesi de, 1 Nisan’da Güney Kıbrıs genelindeki mağazaların kapalı olacağını yazdı.

(GE/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney’de kalan Türk mallarıyla ilgili bir şerhli devir, bir tahliye emri
Güney’de kalan Türk mallarıyla ilgili bir şerhli devir, bir tahliye emri
Pile’deki mafya şantajında tutuklananlardan biri ELAM’lı
Pile’deki mafya şantajında tutuklananlardan biri ELAM’lı
Hırsız Kebabı Da Dahil 11 Ürünü Unesco Listesine Almak İçin Ön Onay Aldılar
Hırsız Kebabı Da Dahil 11 Ürünü Unesco Listesine Almak İçin Ön Onay Aldılar
Denizin İçinde 28 Kilo Hintkeneviri Reçinesi Bulundu
Denizin İçinde 28 Kilo Hintkeneviri Reçinesi Bulundu
Gaziler’de Sınır Kapısı Açılması İçin Abd Büyükelçiliği’nden Yardım İstendi
Gaziler’de Sınır Kapısı Açılması İçin Abd Büyükelçiliği’nden Yardım İstendi
Güney’deki siyasi sığınmacı sayısı 25 binin üzerinde
Güney’deki siyasi sığınmacı sayısı 25 binin üzerinde
Rum Merkez Bankası'nın yeni başkanı Konstantinos İrodotu
Rum Merkez Bankası'nın yeni başkanı Konstantinos İrodotu
İngiltere’deki KKTC turizm reklamları rahatsızlık yarattı
İngiltere’deki KKTC turizm reklamları rahatsızlık yarattı
Rum yönetimi Nisan ayında üçlü görüşmeler yapacak
Rum yönetimi Nisan ayında üçlü görüşmeler yapacak
Rum yönetimi’nden KKTC’ye yanıt
Rum yönetimi’nden KKTC’ye yanıt

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim