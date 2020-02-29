Enı Ve Total’e 6 Sondaj İçin İzin

Lefkoşa, 29 Şubat 20 : Total ve ENI şirketinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde, 6’ya kadar olan sondaj turuna Nisan ayı içerisinde başlaması amacıyla son düzlüğe girdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Total ve ENI şirketinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde haklara sahip olduğu parsellerde, 6 taneye kadar sondaj çalışması yapacağını yazdı.

Sondaj çalışmalarına ilişkin gerekli izinlerin, çevresel ve diğer incelemelerin tamamlanmasının ardından zaten verildiğini yazan gazete, sondajları gerçekleştirecek sondaj gemisi “Tungsen Explorer”in, bölgede zaman olarak daha önce planlanan, Lübnan MEB’indeki 4’üncü parseldeki sondaja iki ay gecikmeli olarak başladığını belirtti.



Sondaj gemisinin bu çalışmaları, Nisan ayı başında tamamlamasının beklendiğini yazan gazete, geminin bunun hemen akabinde ise Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”ine hareket edeceğini de belirtti.Habere göre sondaj gemisi, Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”ine geldikten sonra 4 ayrı sondajdan ilkine başlayacak.Sondaj gemisi 2020 yılı sonunda, tekrar Lübnan’a gitmek için bölgeden ayrılacak ve Lübnan’daki çalışmaları tamamlamasının ardından, iki sondajı daha gerçekleştirmek için tekrar Güney Kıbrıs sözde “MEB”ine dönecek.

(FK/ŞEB)

