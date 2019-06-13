Enerji Konulu Haberler

“AKINCI ANKARA’NIN TEMPOSUNDA” İDDİASI VE AKEL’İN AÇIKLAMASI

“MEB VE S-400’LER KONUSUNDA BUGÜN KARARLAR”

FATİH GEMİSİYLE ALAKALI OLARAK TUTUKLAMA EMİRLERİ VE ALMAN GAZETESİNİN HABERİ

Lefkoşa, 13 Haziran 19 (.): Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın enerji konusunda Ankara’yla tam anlamıyla aynı hizada olduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “Akıncı Ankara’nın Temposunda- Müzakerelerle Doğal Gaz Yatakları Arasında Bağlantı Kuruyor ve Ortak Komite Konusunu Gündeme Getiriyor” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde, Akıncı’nın, Türkiye’nin tek yanlı ilan edilen Rum Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisindeki ileri sürülen kışkırtıcı faaliyetleriyle yaratmaya çalıştığı gerginlik temposunda hareket ederek, siyasi düzeyde de sesini yükselttiğini ve Rum kesimi ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e daha fazla baskı yapmaya çalıştığını öne sürdü.

Gazete, Akıncı’yla ilgili iddialarda bulunduğu haberinde, Akıncı’nın amacının, enerji meselesiyle ilgili konuların ele alınması için ortak bir komite kurulması olduğunu da öne sürdü.

Gazete iç sayfadan ise haberine “Fırsatı Buldu” başlığıyla yer verdi ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamalarını aktardı.

AKEL’İN AÇIKLAMASI

Güney Kıbrıs’taki AKEL partisinin ise, dün Cumhurbaşkanı Akıncı’nın son yaptığı açıklamalarla hemfikir olmadığını dile getirdiğini yazan gazete, AKEL’in açıklamasında “Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’indeki faaliyetlerinin uluslararası hukukun ihlalini teşkil ettiği” iddiasında bulunduğunu iletti.

Türkiye’nin meydan okumalarının tamamen kabul edilemez olduğunu, kınanmayı hak ettiğini ve bunlarla ilgili hiçbir mazeret bulunmadığını ileri süren AKEL, ne yazık ki Türkiye’nin belirli faaliyetleriyle yaratılan gerginliğin, müzakerelerin yeniden başlamasında ciddi engellere yol açtığını ileri sürdü.

AKEL “Akıncı’nın açıklaması gibi, Türkiye’nin kabul edilemez tutumunu haklı göstermeyi amaçlayan her türlü açıklamaların, yanlış ve zarar verici olduğunu” da öne sürdü.

“Vatanın, doğal gaz gibi doğal kaynaklarının, iki topluma da orantılı ve adil bir şekilde tahsis edilmesi gerektiğiyle hem fikir olduğunu” da ifade eden AKEL, “içerisinde doğal gazdan gelecek gelirlerin de yer alacağı federal gelirlerin tahsis edilmesi konusunda, üzerinde hemfikir olunmuş bir görüş birliği bulunduğunu” anımsattı.

AKEL, Kıbrıs sorununun çözülmesiyle birlikte, üzerinde hemfikir olunmuş bu uzlaşmanın uygulamaya konacağını savundu.

AKEL son olarak “herkesin odaklanması gereken şeyin, Türk meydan okumaları ve ihlallerinin sona ermesi ve müzakerelerin, Crans-Montana’da kaldıkları yerden yeniden başlamasına ilişkin uygun koşulların oluşturulması olduğunu” iddialarına ekledi.

“MEB VE S-400’LER KONUSUNDA BUGÜN KARARLAR”

Alithia gazetesi ise “MEB ve S-400’ler İçin Bugün Kararlar” başlıklı haberinde, Türkiye’nin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştireceği olağanüstü bakanlar kurulu toplantısında, Rum Yönetimi’nin Fatih sondaj gemisinin mürettebatı için çıkardığı uluslararası tutuklama emirleri konusunda tepki önlemleri alma konusunda hareket edebileceğini yazdı.

Gazete bugün yapılacak toplantıda, S-400’ler konusu yanı sıra, sözde Rum MEB’indeki Türk faaliyetleri ve özellikle de çıkarılan uluslararası tutuklama emirlerine yönelik “Türk yanıtının” da masaya yatırılacağını belirtti.

“Elindeki bilgilere” göre, Erdoğan’ın bugünkü toplantıda yer almak için seçimlerle ilgili bazı planlanmış faaliyetlerini iptal ettiğini öne süren gazete, bunun, Erdoğan’ın alınmasını istediği kararlara verdiği önemi gösterdiğini ileri sürdü.

Gazeteye göre “diplomatik kaynaklar” ise buna paralel olarak, Erdoğan’ın bu iki konuda (sözde Rum MEB’i ve S-400’ler) sert kararlar alarak, 23 Haziran’da yapılacak seçimler ışığında partisinin adayı olan Binali Yıldırım’a son bir ivme kazandırmak için, aşırı milliyetçi tabakayı memnun etmeye çalışacağını öne sürdü.

Rum kesiminin ise, Türkiye’nin alacağı tepki önlemlerini beklediğini ve buna paralel olarak 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak AB zirve toplantısı ışığında perde gerisindeki temaslarını yoğunlaştırdığını yazan gazete, zirve toplantısında Türkiye’nin tek yanlı ilan edilen Rum MEB’indeki faaliyetlerinin yeniden ele alınacağını ekledi.

“İNGİLİZLER İÇİN DE TUTUKLAMA EMİRLERİ”

Politis gazetesinde yer alan bir haberde ise, Rum Yönetimi’nin Fatih sondaj gemisinin personeli için çıkardığı onlarca tutuklama emrinin, Türkler fakat çoğunlukla İngiliz vatandaşlarıyla alakalı olduğunu öne sürdü.

“Edindiği bilgilere” dayanarak, Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı Şirketi CEO’su ile gemideki Türk çalışanlar aleyhinde çıkarılan tutuklama emirleri haricinde, sondajın organize edilmesine katılan Avrupa vatandaşları (özellikle İngilizler) ve Amerikalılar aleyhinde de tutuklama emirleri çıkarıldığını kaydeden gazete, “diplomatik kaynakların” gazeteye, Rum hükümetinin Hukuk Dairesi’yle iş birliği içerisinde, tutuklama emirlerini bütün polis müdürlüklerine gönderdiğini söylediklerini iletti.

Halihazırda bazı tutuklama emirlerinin Avrupa tutuklama emrine çevrildiğini yazan gazete, tutuklama emirlerinin hiçbirinin henüz uygulanmadığını da belirtti.

Rum Yönetimi’nin “Türk sondajını üstlenen şirketlerin çalışanlarının tutuklanmasını istediği suçla ilgili olarak ise bunun 2014’teki kıta sahanlığı yasasında belirlenen belirli bir kategoriyle ilgili olduğu bilgisini aldığına” yer veren gazete, bunun “nelerin Kıbrıs Cumhuriyeti egemenliğinin ihlal ettiğini tam anlamıyla belirleyen bir mevzuattan ibaret olduğunu” ekledi.

ALMAN “HANDELSBLATT” GAZETESİNİN HABERİ RUM BASININDA

Alithia gazetesi ise “Handelsblatt: Kıbrıs ve Doğal Gaz Yataklarıyla İlgili Muazzam Fırsat” başlıklı haberinde, Alman Handelsblatt gazetesinin haberine yer verdi.

Haberde Alman gazetesinin “uzun zamandır Kıbrıs’ın vergi cenneti haricinde, büyük bir kara para barınağı olarak da addedildiğini, şimdi ise Kıbrıs hükümetinin ABD’nin baskısı altında şüpheli hesapları kapattığını” savunduğu belirtildi.

Alman gazetesi “şu an Kıbrıs’ta ortaya çıkan yeni konunun doğal gaz çıkarılması olduğunu, bunun ülkede ekonomik bir mucizeye yol açabileceğini, ABD’nin de bunda kilit role sahip olduğunu” ekledi.

(İY/GÜL)