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Enerji konusu liderler görüşmesinde gündeme gelecek

Rum basını, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirecekleri görüşmede enerji konularının da gündeme gelmesinin beklendiğini belirterek, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun açıklamalarına geniş şekilde yer verdi.

Enerji konusu liderler görüşmesinde gündeme gelecek

Rum basını, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirecekleri görüşmede enerji konularının da gündeme gelmesinin beklendiğini belirterek, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun açıklamalarına geniş şekilde yer verdi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 07:54
Enerji konusu liderler görüşmesinde gündeme gelecek

Rum basını, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirecekleri görüşmede enerji konularının da gündeme gelmesinin beklendiğini belirterek, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun açıklamalarına geniş şekilde yer verdi.

Fileleftheros gazetesi;“Enerji Konuları Da Görüşmede – Akıncı 9 Ağustos Görüşmesinde Doğal Gazı Da Görüşmek İstiyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’le 9 Ağustos tarihinde yapacağı görüşmede enerji konularını da gündeme getirmek istediğini yazdı..Anastasiadis’in, doğal gaz konusunun müzakere masasına gelmesini kabul etmediğini Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve Akıncı’ya iletmiş olmasına karşın konunun müzakere masasından daha fazla uzak tutulamayacak gibi göründüğü yorumunda bulunurken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’nun bu yöndeki açıklamalarına geniş şekilde yer verdi.

RUM TARAFINA GÖRE TÜRK EYLEMLERİ GAYRI RESMİ KONFERANSA ENGEL DEĞİL
Gazete haberinin devamında, Kıbrıs Rum tarafının, gayrı resmi beşli konferansın Eylül ayında New York’taki BM Genel Kurulu sonrasında gerçekleştirilebileceğini, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin, gayrı resmi beşli konferansa engel teşkil etmediğini düşündüğünü yazdı.Habere göre Rum hükümet kaynakları, Anastasiadis’in müzakerelerin yeniden başlaması için sözde “Türk kışkırtmalarının sona erdirilmesini” şart koşabileceğini, ancak gayrı resmi beşli konferansın toplanması durumunda, “konferans müzakere teşkil etmediği için katılabileceğini” ifade ettiler.
Politis gazetesi ise; “Sonbaharda Gelişme Bekleniyor” başlığı altında verdiği haberinde, farklı bazı çözüm şekillerinin son dönemde gündeme gelmesine karşın Birleşmiş Milletler’in iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümüne tamamen bağlı olduğunu yazdı.Gazete, BM kaynaklarının, şu anki aşamada farklı bir çözüm şeklinin söz konusu olmadığını, bunun da UNFICYP raporunda açıkça belirtileceğini dile getirdiklerini iddia etti.Söz konusu kaynaklar, tarafların çözüm temeli konusunda kendi aralarında anlaşmaları ve BM Güvenlik Konseyi’ne başvurarak destek istemeleri durumunda çözüm şeklinde değişikliğin kabul görebileceğini de vurguladılar.

LACROİX ADADA
Gazete haberinin devamında, BM Genel Sekreteri’nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’nın dün gece adaya geldiğini yazdı..Ziyaretinin UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasıyla ilişkili olduğu düşünülen ve müzakerelerin yeniden başlaması konusuna müdahil olması beklenmeyen Lacroix bugün Anastasiadis’le görüşecek.

LUTE ANASTASİADİS’LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Gazete, bir diğer gelişmenin ise; BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un dün Anastasiadis’le telefon görüşmesi yapması olduğunu yazdı.

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Habere göre Lute, Anastasiadis’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve Akıncı’yla yapacağı görüşmede başarılar diledi.
Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Altihia: “Doğal Gaz Da Görüşmede – Kıbrıs Türk Tarafı Hidrokarbonlarda Israr Ediyor ve Çözümden Önce Rol İstiyor.”
Haravgi: “Doğal Gaz Konusu 9 Ağustos’taki Görüşmede.”
 

    
 

Son Güncelleme: 24.07.2019 11:31
Anahtar Kelimeler:
Akıncı Anastasiadis
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