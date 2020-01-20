Energean şirketinden açıklama

Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, şirketin, doğal gaz tesislerinin mülkiyeti, inşası ve işletilmesi ile doğal gaz tedariki konusunda, kendisine ruhsat verilmesi için sunduğu önerilerin değerlendirilmesi konusunda Rum Enerji Düzenleme Kurumu (RAEK)’ten mektuplar aldığı; RAEK’in ise, denizaltı boru hattıyla ilgili ruhsat verme konusunda yetkisi olmadığını belirterek, yetkili makamın Rum Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı olduğuna işaret ettiği belirtildi.

RAEK’in, Energean şirketinin boru hattı inşa edilmesine ilişkin başvurusunu inceleme konusunda yetkili olmadığına karar verdiği belirtilen haberde, Energean’ın ise, yaptığı başvurunun, boru hattının Vasiliko’daki boşaltım tesisleriyle alakalı olduğunu belirttiğini iletti.

Energean şirketinin, RAEK’e, içerisinde açıklamaların bulunduğu bir mektup göndererek, başvurusunun, Rum Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığının yetkili olduğu boru hattıyla değil, doğal gazın boru hattından boşaltılıp tüketici dağıtım hattına aktarılmasıyla ilgili altyapılar için ruhsat verilmesiyle alakalı olduğunu belirttiği kaydedildi.

Energean şirketinin, denizaltı boru hattının inşası için izin alınması konusunda, bakanlığa başvuru yapılmasına ilişkin gerekli belgeleri hazırlamaya başladığı da belirtildi.

Energean açıklamasında, İsrail’den boru hattıyla Güney Kıbrıs’a doğal gaz tedarik edilmesine ilişkin önerisinin geçerli olduğunu ve Rum Yönetiminin yetkili makamlarına yönelik gerekli işlemlerde bulunacağını da belirtti.

Energean şirketi, amacının her zaman tüketicilerin en uygun fiyatlarla tedarikçilerini seçebilecekleri rekabetçi bir doğal gaz piyasası meydana getirilmesi olduğunu da ekledi.