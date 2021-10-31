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“En küçük EOKACI" kaybın kalıntıları bulundu

İngilizler tarafından öldürülen ve o dönemde(1956) 7 yaşında olan  “en küçük EOKA’cı” Dimitrakis Dimitriadis’e ait olduğuna inanılan kalıntıların, dün Larnaka’da gerçekleştirilen kazıda tespit edildiği belirtildi. 

31 Ekim 2021 Pazar 14:00
“En küçük EOKACI" kaybın kalıntıları bulundu

Alithia gazetesi, Larnaka’daki “Ayios Yeorgiadis Kondu” Mezarlığı’nda dün sabah yapılan kazıda, “en küçük EOKA’cı” olarak nitelendirilen Dimitrakis Dimitriadis’e ait olduğuna inanılan, küçük çocuk  kemik kalıntılarının bulunduğunu yazdı.
Habere göre, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, kazı alanına giderek incelemelerde bulundu.
Fotiu, gösterdiği sabır nedeniyle Dimitriadis’in  ailesine, bu olayda inisiyatif üstelenen Fileleftheros gazetesinde görev yapan gazeteci Pampos Vasilas’a, kazı çalışmalarının başında bulunan Ksenofonon Kallis ve Rum Kayıp Yakınları Komitesi Başkanı Nikos Sergidis’e teşekkürlerini sundu.
Kazı çalışmalarının, Rum gönüllü arkeologlar tarafından yürütüldüğünü söyleyen Fotiu, kazı çalışmalarının, 8’i aşkın kişinin yer aldığı toplu mezardan küçük bir çocuğa ait kalıntıların bulunmasıyla ilgili olduğunu belirtti. 

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Fotiu, bulunan kalıntıların bütün bir iskelet olmamakla birlikte kalıntıların da iyi durumda olmadığını ancak Genetik ve Nöroloji Enstitüsünün DNA incelemelerini ileriye götüreceğine olan inancını da dile getirdi. 
Dimitriadis’in abisi Lakis Yeorgiu Dimitriadis ise yaptığı açıklamada, çalışmaların yürütülmesine katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.
Gazete 1956 yılında 7 yaşında olan Dimitriadis’in ilkokul 2’inci sınıfta öğrenim gördüğünü, öğrencilerin Larnaka’daki Ayios Lazaros Kilisesi yanındaki protesto gösterisi sırasında, bir İngiliz askerinin, Dimitriadis’i nişan alarak, gözünün üzerinden, yüzünden Dimitriadis’i vurduğunu ve ölümüne sebep olduğunu anımsattı.

 

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Son Güncelleme: 31.10.2021 16:19
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