En çok yağmur Zaferburnu ile Akdoğan’da

Zafer Burnu’nu metrekareye 27 kg ile Akdoğan, 25 kg ile Beyyarmudu ve 22 kg ile Gazimağusa ve Kırıkkale takip etti.

Mehmetçik’te 21 kg/m², Dipkarpaz’da 20 kg/m², Dörtyol’da ise 19 kg/m² yağmur ölçüldü.

Yağmur yağan diğer yerler ise metrekareye 19 kg’ın altında yağmur aldı.