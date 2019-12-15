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En çok yağmur Zaferburnu ile Akdoğan’da

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu sabaha kadarki sürede en çok yağışın metrekareye 30 kg ile Zafer Burnu’nda kaydedildiğini bildirdi.

En çok yağmur Zaferburnu ile Akdoğan’da

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu sabaha kadarki sürede en çok yağışın metrekareye 30 kg ile Zafer Burnu’nda kaydedildiğini bildirdi.

15 Aralık 2019 Pazar 09:57
En çok yağmur Zaferburnu ile Akdoğan’da

Zafer Burnu’nu metrekareye 27 kg ile Akdoğan, 25 kg ile Beyyarmudu ve  22 kg ile Gazimağusa ve Kırıkkale takip etti.

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Mehmetçik’te 21 kg/m², Dipkarpaz’da 20 kg/m², Dörtyol’da ise 19 kg/m² yağmur ölçüldü.

Yağmur yağan diğer yerler ise metrekareye 19 kg’ın altında yağmur aldı.

Son Güncelleme: 15.12.2019 13:22
Anahtar Kelimeler:
Kktc En çok Yağış Alan Yerler
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