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Emniyet Kemeri Takmayanlar İçin 13 Günde 2 Bin 291 Şikayet

Lefkoşa, 18 Mart 19 : Güney Kıbrıs’ta, trafik alanında başlatılan kampanya çerçevesinde emniyet kemeri takmayanlar konusunda 13 günde 2 bin 291 şikayetin yapıldığı belirtildi.

Emniyet Kemeri Takmayanlar İçin 13 Günde 2 Bin 291 Şikayet

Lefkoşa, 18 Mart 19 : Güney Kıbrıs’ta, trafik alanında başlatılan kampanya çerçevesinde emniyet kemeri takmayanlar konusunda 13 günde 2 bin 291 şikayetin yapıldığı belirtildi.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:33
Emniyet Kemeri Takmayanlar İçin 13 Günde 2 Bin 291 Şikayet

Lefkoşa, 18 Mart 19 : Güney Kıbrıs’ta, trafik alanında başlatılan kampanya çerçevesinde emniyet kemeri takmayanlar konusunda 13 günde 2 bin 291 şikayetin yapıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıslıların” akıl koymadığını, tehlikelere boş vererek, yollarda kuralları çiğnemeye devam ettiğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs genelinde, emniyet kemeri takmayanlar için yapılan şikayet sayısının 13 günde 2 bin 291 olarak kayda geçmesinin, endişe verici bir rakam olduğunu belirtti.

Emniyet kemerinin kullanılmamasının, ölümlü trafik kazalarının nedenlerinden biri olduğuna belirten gazete, geçen yıl trafik kazalarında hayatını kaybeden toplam 23 sürücü veya yolcudan 3’te 2’sinin emniyet kemeri takmadığına dikkat çekti.

(FK/FEZ)

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