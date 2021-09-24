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Elpidoforos’a yönelik tepkiler sürüyor

Amerika Başpiskoposu Elpidoforos’un, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da yer aldığı New York’taki “Türk Evinin” açılışına katılmasına yönelik tepkilerin devam ettiği belirtildi.

24 Eylül 2021 Cuma 10:45
Elpidoforos’a yönelik tepkiler sürüyor

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler Amerikan Başpiskoposu Elpidoforos’a yönelik süren tepkilere yer vermeye devam ettiler.
Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, Elpidoforos ile yapacakları görüşmeleri iptal ettiğini de anımsattı.
Habere göre, Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yiannis İkonomu, Amerikan Başpiskoposu Elpidoforos’un, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte geçtiğimiz Pazartesi günü “Türkevinin”  açılışına katılmasından bahsederek, Yunan hükümetinin hoşnutsuzluğunu dile getirdi. 
Gazete haberinde bazı unsurların, Anastasiadis ile Elpidoforos’un arasında görüşme yapılabilmesi için arabuluculuk yapmasına karşın Rum-Amerikan Örgütleri Federasyonu’nun, Elpidoforos’a, “Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de yer alacağı bu akşamki yemekte yer almamasının tercih edildiği” yönünde mesaj gönderdiğini yazdı.

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Habere göre, Rum Amerikan Örgütleri Federasyonu bu hareketin, toplumun değerleri,  ilkeleri ve çıkarlarıyla bağdaşmadığını, yurt dışında yaşayan Kıbrıs Rumların adalet duygusunun zedelenmesine neden olduğunu belirtti. 
 Rum Mücadelesi Dünya Koordinasyon Komitesi (PSEKA) ve Rum Amerikan Örgütleri Federasyonu ise ortak bir açıklama yaparak, gerek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres gerekse Amerikan Başpiskoposu Elpidoforos’un açılışta yer almasından dolayı duydukları hayal kırıklığını dile getirdiler.
Açıklamada ayrıca “Guterres ve Elpidoforos’un Türk tarafıyla diyalog yapma gerekliliğini anlayışla karşıladıklarını, herkesin barış içinde yaşama, dini özgürlüklerden faydalanma ve Kıbrıs’taki Türk işgalinin sona ermesi ümidini paylaşmaya devam ettiğini, diyaloğun gerekli olduğunu ancak tanıtım ve propaganda törenlerine katılma konusunun çok farklı olduğu” ifadesi de kullanıldı.
Alithi gazetesi ilgili haberinde Amerikan Başpiskoposu Elpidoforos’un, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile birlikte yapacağı gezinin de iptal edildiğini yazdı.


 

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Son Güncelleme: 24.09.2021 11:12
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