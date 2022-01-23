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Gazete manşetleri 23 Ocak 2022 Pazar
Gazete manşetleri
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“Elpida” Kıbrıs’ı etkisi altına aldı

“Elpida” (bazı kaynaklarda Elpis diye geçiyor) isimli kötü hava şartlarının dün öğleden sonradan itibaren Kıbrıs’ı etkilediği belirtildi. 

23 Ocak 2022 Pazar 11:30
“Elpida” Kıbrıs’ı etkisi altına aldı

Fileleftheros gazetesi “Elpida Geldi, Kar ve Isırıcı Soğuk Getirdi” başlıklı haberinde, “elpida” isimli hava şartlarının dün öğleden sonradan itibaren başladığını ve bugün daha da kötüleşeceğini yazdı.
“Elpida”nın, kar, yağmur, şiddetli fırtına ve düşük hava sıcaklığını beraberinde getirdiğini yazan gazete rüzgarın şiddetinin, gerek dağlık gerekse sahil bölgelerinde 7-8 bofor olacağını belirtti. 

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Gazete, Rum Meteoroloji Dairesi’nin, yoğun yağış ve şiddetli rüzgar için dün yayımladığı sarı alarmın bugün öğleden sonraya kadar geçerli olacağını yazdı.
 

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Son Güncelleme: 23.01.2022 12:00
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