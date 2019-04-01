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Ellinas: “eastmed Kazançlı  bir Proje Değil”

Lefkoşa, 1 Nisan 19 : Hidrokarbon konuları uzmanı Charles Ellinas, Fileleftheros gazetesinde yayımlanan makalesinde, enerji konularındaki gelişmeleri değerlendirerek, East-Med doğal gaz boru hattı projesine ilişkin görüşlerini de aktardı.

Ellinas: “eastmed Kazançlı  bir Proje Değil”

Lefkoşa, 1 Nisan 19 : Hidrokarbon konuları uzmanı Charles Ellinas, Fileleftheros gazetesinde yayımlanan makalesinde, enerji konularındaki gelişmeleri değerlendirerek, East-Med doğal gaz boru hattı projesine ilişkin görüşlerini de aktardı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 08:46
Ellinas: “eastmed Kazançlı  bir Proje Değil”

Lefkoşa, 1 Nisan 19 : Hidrokarbon konuları uzmanı Charles Ellinas, Fileleftheros gazetesinde yayımlanan makalesinde, enerji konularındaki gelişmeleri değerlendirerek, East-Med doğal gaz boru hattı projesine ilişkin görüşlerini de aktardı.

Fileleftheros gazetesine göre Charles Ellinas, İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Avrupa Komisyonu ve ABD tarafından EastMed boru hattı projesine siyasi destek verildiğine dikkat çekerek, siyasi kazancının büyük olduğundan söz etti.

Ellinas ancak EastMed boru hattının,  bugünkü doğal gaz fiyatları açısından kazançlı  olmadığını söyleyerek, bu düşüncesini rakamlarla destekledi.

Ellinas, Doğu Akdeniz’deki ve Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki  keşiflere ve doğal gazdan faydalanmaya yönelik gelişmelerin hızlı bir şekilde art arda geldiğine de dikkati çekti.

Doğu Akdeniz bölgesindeki keşiflere ve Exxon Mobil tarafından Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “MEB’” i içerisinde yer alan 10’uncu parseldeki “Glafkos”  yatağındaki keşfe de değinen Ellinas, ExxonMobil şirketinin, Mısır ve Yunanistan’daki varlığıyla birlikte, Güney Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de gelecekteki varlığını pekiştirdiğini belirtti. 

(FK/HA)

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