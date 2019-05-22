Elektrik Fiyatlarında En Fazla Zam Güney Kıbrıs’ta

Lefkoşa, 22 Mayıs 19 : AB ülkeleri içerisinde, elektrik fiyatlarında en fazla zammın Güney Kıbrıs’ta meydana geldiği bildirildi.
Haberde, AB ülkelerinde 100 KW için ortalama fiyatın 21,1 Euro olduğu kaydedildi.
(GE/HÖ)
Lefkoşa, 22 Mayıs 19 : AB ülkeleri içerisinde, elektrik fiyatlarında en fazla zammın Güney Kıbrıs’ta meydana geldiği bildirildi.
Lefkoşa, 22 Mayıs 19 : AB ülkeleri içerisinde, elektrik fiyatlarında en fazla zammın Güney Kıbrıs’ta meydana geldiği bildirildi.
Haberde, AB ülkelerinde 100 KW için ortalama fiyatın 21,1 Euro olduğu kaydedildi.
(GE/HÖ)