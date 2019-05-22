Elektrik Fiyatlarında En Fazla Zam Güney Kıbrıs’ta

Lefkoşa, 22 Mayıs 19 : AB ülkeleri içerisinde, elektrik fiyatlarında en fazla zammın Güney Kıbrıs’ta meydana geldiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Eurostat’ın verilerine göre, 2017 yılının ikinci altı ayı ile 2018 yılının ikinci altı ayı arasındaki dönemde, Güney Kıbrıs’taki elektrik fiyatının yüzde 19,6 oranında zamlandığını ve Güney Kıbrıs’ı, yüzde 13,8’lik zamla İspanya’nın izlediğini yazdı.

Haberde, AB ülkelerinde 100 KW için ortalama fiyatın 21,1 Euro olduğu kaydedildi.

(GE/HÖ)