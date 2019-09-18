banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101580
ALTIN
274.374
DOLAR
5.6646
STERLİN
7.0676
EURO
6.2631
Cinsel saldırı zanlısı cezaevine gönderildi
1 AY HAPİS YATACAK
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Kilise çanı meselesinde aranan kişi tutuklandı
KİLİSE ÇANI HIRSIZLIĞI
Girne’de uyuşturucudan 1 tutuklu
GİRNE’DE UYUŞTURUCU
banner307
Flaş Haber
Sahte doktor tutuklandı
Kapat

Elam’dan İslami Giysilerin Yasaklanması İçin Yasa Önerisi

Rum Ulusal Halk Cephesi ELAM’ın, İslami giysilerin kamu alanlarında ve devlet okullarında yasaklanması için dün Rum Meclisi’ne bir yasa önerisi sunduğu haber verildi.

Elam’dan İslami Giysilerin Yasaklanması İçin Yasa Önerisi

Rum Ulusal Halk Cephesi ELAM’ın, İslami giysilerin kamu alanlarında ve devlet okullarında yasaklanması için dün Rum Meclisi’ne bir yasa önerisi sunduğu haber verildi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 09:48
Elam’dan İslami Giysilerin Yasaklanması İçin Yasa Önerisi

Alithia gazetesinin haberine göre, konuyla ilgili açıklamasında Avrupa’daki İslami terördeki hızlı artışa işaret eden ELAM, Güney Kıbrıs’taki suç oranlarında son yıllarda meydana gelen artışın halkın güvenlik ve sükûnet huzur duygusunu bozduğunu savundu.
Açıklamasında, Avrupa Mahkemesinin benzer durumlarla ilgili kararına da atıfta bulunan ELAM, öneriyle amaçlananın “iki cinsiyet arasındaki eşitsizliğin” kaldırılması olduğunu iddia etti. Açıklamada, “Çünkü İslami başörtüsü baskı unsuru teşkil ediyor. Aynı zamanda kadınların boyun eğmesini, erkeklere göre bulunduğu dezavantajlı konumu ve kadınlık onurunun ihlal edilmesini sembolize ediyor” denildi.

banner317
                
 

Son Güncelleme: 18.09.2019 15:33
Anahtar Kelimeler:
Elam Islami Giysiler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eni Ve Total Şirketleriyle 7’nci Parsel İçin İmzalar Atıldı
Eni Ve Total Şirketleriyle 7’nci Parsel İçin İmzalar Atıldı
“mckenzy Binası Şirketi” Temyizde De Kaybetti
“mckenzy Binası Şirketi” Temyizde De Kaybetti
Rum Ve Slovenya Meclis Başkanları Görüştü
Rum Ve Slovenya Meclis Başkanları Görüştü
Turizmde Ağustos Rekoru
Turizmde Ağustos Rekoru
Güney Kıbrıs’a geçirilecek elektonik aletlerde “CE” simgesi zorunluluğu
Güney Kıbrıs’a geçirilecek elektonik aletlerde “CE” simgesi zorunluluğu
Güney Kıbrıs’ın Mısır’a İlaç Endüstrisi Açılımı
Güney Kıbrıs’ın Mısır’a İlaç Endüstrisi Açılımı
Maraş Konusunda Bm’ye Başvuru Yapılması Konusu Gündemdeki Yerini Koruyor
Maraş Konusunda Bm’ye Başvuru Yapılması Konusu Gündemdeki Yerini Koruyor
Türkiye’nin sözde ihlalleri BM’ye şikayet edildi
Türkiye’nin sözde ihlalleri BM’ye şikayet edildi
İngiliz Yüksek Komiseri: “Müzakerelerde rol ve söz sahibi olmak istiyoruz”
İngiliz Yüksek Komiseri: “Müzakerelerde rol ve söz sahibi olmak istiyoruz”
“Yavuz gitti ama neden gitti…”
“Yavuz gitti ama neden gitti…”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim