banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120304
ALTIN
301.048
DOLAR
5.9552
STERLİN
7.7481
EURO
6.5510
Sayın Bakan, Açıklamasının Altında Kalabilir Mi ?
Dr.İlker İpekdal yazdı...
YDP’nin rolü...
BAŞYAZI
Herşey Bize Müstehak
Derviş Gezer yazdı...
Kaçak yap sonra izin iste!
Kaçak yap sonra izin iste!
Flaş Haber
7 yılda 257 bin TL vurgun
Kapat

Elam Sözcüsü Yumruklandığı Şikayetinde Bulundu

Lefkoşa, 29 Ocak 20 : ELAM Basın Sözcüsü Yeadis Yeadis, Larnaka’da gerçekleştirilen bir etkinlikte sözlü tartışma yaşadığı bir EDEK üyesi tarafından saldırıya uğradığı gerekçesiyle Rum polisine şikayette bulundu.

Elam Sözcüsü Yumruklandığı Şikayetinde Bulundu

Lefkoşa, 29 Ocak 20 : ELAM Basın Sözcüsü Yeadis Yeadis, Larnaka’da gerçekleştirilen bir etkinlikte sözlü tartışma yaşadığı bir EDEK üyesi tarafından saldırıya uğradığı gerekçesiyle Rum polisine şikayette bulundu.

29 Ocak 2020 Çarşamba 10:13
Elam Sözcüsü Yumruklandığı Şikayetinde Bulundu

Lefkoşa, 29 Ocak 20 : ELAM Basın Sözcüsü Yeadis Yeadis, Larnaka’da gerçekleştirilen bir etkinlikte sözlü tartışma yaşadığı bir EDEK üyesi tarafından saldırıya uğradığı gerekçesiyle Rum polisine şikayette bulundu.
Alithia gazetesi, ELAM Basın Sözcüsü Yeadis Yeadis’in, parti başkanı Hristos Hristu’yla birlikte önceki gün Larnaka Polis Karakolu’na giderek, EDEK üyesi bir kişinin yumruklu saldırısına uğradığı yönünde şikayette bulunduğunu yazdı.
Habere göre Yeadis şikayetinde, Larnaka’daki bir etkinlikte EDEK üyesi bir kişiyle ciddi sözlü tartışma yaşadığını, etkinlik sonrasında aracına binmek üzereyken ise şahsın yumruklu saldırısına maruz kaldığını iddia etti.

banner317
Yeadis, saldırı sonrasında Larnaka Hastanesi ilk yardım bölümünde tedavi görerek taburcu edildiğini belirtirken, EDEK’in uzun zamandan beridir ELAM aleyhine söylemleriyle parti aleyhine nefret kültürünü körüklediğini savundu.
(SB/HA)  
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
42 Yaşındaki Türkiyeli Kürt’e Çocuk Pornosu Nedeniyle 4 Yıl Hapis Cezası
42 Yaşındaki Türkiyeli Kürt’e Çocuk Pornosu Nedeniyle 4 Yıl Hapis Cezası
Angelidis, Panayotopulos İle Görüştü
Angelidis, Panayotopulos İle Görüştü
Aihm Rmmo Askerinin Ölümüyle İlgili Olarak Güney Kıbrıs’ı Mahkum Etti
Aihm Rmmo Askerinin Ölümüyle İlgili Olarak Güney Kıbrıs’ı Mahkum Etti
Türkiye Aleyhindeki Ab Yaptırımlarının Onayı Bekleniyor
Türkiye Aleyhindeki Ab Yaptırımlarının Onayı Bekleniyor
Rum Yönetimi’nin Oyuyla 7 Rus’a Daha Yaptırım
Rum Yönetimi’nin Oyuyla 7 Rus’a Daha Yaptırım
Yunanistan’ın yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi Theoharis Lalakos
Yunanistan’ın yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi Theoharis Lalakos
Türkiye Aihm’e yanıt vermedi iddiası
Türkiye Aihm’e yanıt vermedi iddiası
Mavridis KKTC’deki kiliselerde bulunan mozaiklerin tahrip edildiğini iddia etti
Mavridis KKTC’deki kiliselerde bulunan mozaiklerin tahrip edildiğini iddia etti
Rum futbolunda şike iddiaları
Rum futbolunda şike iddiaları
Güney Kıbrıs’ta korona virüsüne karşı tedbir alınıyor
Güney Kıbrıs’ta korona virüsüne karşı tedbir alınıyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim